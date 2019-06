Erlangen: 13. Tag der Erlanger Altstadt lädt zum Entdecken ein

Bereits zum 13. Mal lädt die Erlanger Altstadt am kommenden Sonntag, 23. Juni, von 11:00 Uhr bis 18:00 Uhr zum Tag der Erlanger Altstadt. Der Förderverein AltstadtForum Erlangen e.V. und das City-Management Erlangen haben ein abwechslungsreiches und buntes Kulturprogramm zusammengestellt. So führt zum Beispiel eine Entdeckungsreise durch die Altstadt die Gäste über Flohmärkte, malerische Innenhöfe und offene Ateliers. Das Stadtmuseum bietet im Museumshof mit dem Verein zur Förderung der fränkischen Bierkultur eine Schau-Brau-Station an. Tagsüber gibt es zahlreiche Animationen, Mitmachaktionen und Führungen. Als ältestes bespieltes Barocktheater gewährt das Theater Erlangen Einblick in den Zuschauersaal und die Bühnenräume. Auch der Botanische Garten und die Altstädter Dreifaltigkeitskirche haben ein besonderes Programm erarbeitet. Zu allen Stationen gibt es freien Eintritt. Einige private Innenhöfe der Altstadt geben einen einmaligen grünen Einblick in die sonst dem Publikumsverkehr verschlossenen Innenhöfe.

Am Martin-Luther-Platz gibt es den traditionellen Altstadt-Flohmarkt, und für die kleinen Gäste gibt es ein nostalgisches Kinderkarussell. Die Altstadt-Band ?Four Geez? versorgt das Publikum mit Hits aus den 1960er-Jahren bis heute. Rund um den Platz gibt es auch regionale und internationale Gaumenfreuden. Das Carrée Kunsthandwerk Erlangen am Altstädter Kirchenplatz ist eine der Hauptattraktionen an diesem Tag. Zehn Erlanger Kunstschaffende laden an ihre Stände und geben Einblick in das Erlanger Kunsthandwerk. Die Veranstaltung findet aufgrund der gezeigten Unikate und der verwendeten Materialien jedoch nur bei guter Witterung statt. Ein weiteres buntes Programm bietet der Künstlerwinkel. Im Rahmen des 100-jährigen Geburtstags des Heimat- und Geschichtsvereins forschen Besucher über die Geschichte der Stadt und nehmen an Kreativateliers teil. Bereits am Samstag, 22. Juni, laden die Einzelhändler und Dienstleister zum Warming-up in die Erlanger Altstadt ein. Ganz unter dem Motto ?Lassen Sie sich VERführen!? laden neun ausgewählte Altstadt-Geschäfte zu ausgewählten Führungen ein.

17.06.2019

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Erlangen