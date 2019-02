HöchstadtFasching ist die Zeit des Feierns, der guten Laune, aber auch der Zusammenkunft. Das bewiesen am Mittwochnachmittag die Senioren aus Erlangen-Höchstadt. "Wir kommen aus dem ganzen Landkreis zusammen", sagte Organisatorin Anna-Maria Preller.

Die Seniorenbeauftragte freute sich darüber, dass Senioren aus vielen Gemeinden vertreten waren. Beim Seniorenfasching des Landkreises wurde geschunkelt, gelacht und "YMCA" getanzt.

Tagelang vorbereitet

Der Chor der Ritter-von-Spix-Schule sang Hits aus den 80ern - und die Senioren klatschten und tanzten mit. Jedenfalls wenn sie Zeit hatten, denn die Gymnastikgruppe des TSV Höchstadt versorgte die Besucher mit selbst gemachten Kuchen.

Mehrere Tage sind sie insgesamt beschäftigt, denn sie helfen auch beim Aufbau und schmieren insgesamt 600 Brötchen. "Wir wollen einen Beitrag für den Verein leisten", sagte TSV-Mitglied Hildegard Zenk. Die Stimmung in der Aischtalhalle in Höchstadt war gut, nicht zuletzt, weil sich Landrat Alexander Tritthart und seine Stellvertreterin Gabriele Klaußner (beide CSU) viel Mühe in der Bütt gaben.

Auf die Bühne kamen die beiden im Feuerwehr-Outfit. "Aus dem Landkreis gibt's zu vermelden, unsere Feuerwehr'ler sind Helden", würdigte Klaußner die Rettungskräfte. Für einige Schmunzler sorgte der Satz des Landrats bezogen auf die neuen Busanbindungen im Landkreis: "Der Busverkehr in Erlangen-Höchstadt, der ist so super, wie er niemals war." Viele Beamte, die im neuen Landratsamt sitzen, nutzen offenbar noch nicht den ÖPNV. Jedenfalls plauderte der Landrat aus, dass die Schranke zur Tiefgarage wohl schon das ein oder andere Mal angefahren wurde.

Auch die Fahrtrichtung scheint dort vielen noch nicht klar zu sein: "Tief im Keller konnte man sehen: Die Sache mit der Richtung kann man umdrehen." Der Landrat als Verkehrspolizist. Die Bütt der beiden Feuerwehrkommandanten kam gut an, sie ernteten viel Applaus.

Ernten - das richtige Stichwort für die Blummazupfer aus Weisendorf. Bei deren Show versuchte ein Bauer, möglichst viele Eier zu sammeln. Mit verrückter Musik und einem modernen Tanz begeisterten sie die Senioren.

Landrat wird geehrt

Normalerweise ehrt Landrat Tritthart verdiente Mitglieder eines Vereins, am Mittwoch war es andersherum. Die kleine Prinzessin Samira I. überreichte ihm einen Prinzessinnen-Orden. Und anschließend gab es für Tritthart sogar noch ein "Luftbussi".