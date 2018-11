Ende einer Lonnerstadter Traditionsbäckerei

Und wieder einer weniger: Mit der Lonnerstadter Bäckerei Kaiser schließt zum 22. Dezember ein weiterer Bäckereibetrieb. Damit setzt sich ein bayern- und deutschlandweiter Trend fort. Der Grund ist aber nicht das Kaufverhalten der Kunden, sondern das fehlende Personal in der Branche.

"Es ist über die Jahre nicht weniger geworden", sagt Bäckermeister Sebastian Amtmann über sein Arbeitspensum. Um halb zwei Uhr in der Nacht beginnt sein Arbeitstag, Feierabend ist unter der Woche "wenn es gut läuft um 14 Uhr." Nach vier Jahren mit Arbeitszeiten von über 70 Stunden in der Woche ziehe er nun die Reißleine, um sich und seine Gesundheit zu schützen.

"Ich habe das Geschäft ja damals quasi über Nacht übernommen", sagt Amtmann. Aus gesundheitlichen Gründen konnte sein Onkel Karl Kaiser den Betrieb plötzlich nicht mehr weiterführen. Amtmann, damals schon im Familienbetrieb beschäftigt, übernahm zuerst kommissarisch und dann komplett.

Bereits seit dieser Zeit sucht er auch schon nach Verstärkung in der Backstube: "Ich habe drei Teilzeitkräfte im Verkauf und zwei in der Backstube. Aber ich hätte noch irgendjemand in Vollzeit gebraucht." Sei es einen Lehrling oder einen ausgebildeten Bäcker. Interessenten gab es wenige, und wenn, dann wurde nichts daraus: "Ich habe dann immer gesagt: ,Komm zum Probearbeiten vorbei', und alle waren euphorisch. In der Nacht war dann aber nur einer in der Backstube, und das war ich."

Amtmann sieht das Problem beim Bäckernachwuchs: "Der Nachwuchsmangel ist akut. Aber nicht nur bei den Bäckern, auch bei den Köchen." 2010 hat er selbst seine Ausbildung abgeschlossen. "Seitdem ist sogar die Vergütung erhöht worden. Aber wenn man sieht, was die großen Einzelhändler zahlen..." Dort könne ein Auszubildender schon im ersten Jahr mehr verdienen, als ein angehender Bäcker im dritten. "Und man hat ganz andere Arbeitszeiten."

"Beruf gewinnt an Ansehen"

Marianne Wagner vom Landes-Innungsverband für das bayerische Bäckerhandwerk weiß ebenfalls: "Es ist natürlich problematisch, den Nachwuchs für das Bäckerhandwerk zu gewinnen." Eine Krise in der Branche sieht sie deshalb aber nicht. "Ich weiß nicht, ob man da eine allgemeingültige Aussage treffen kann." Man könne zwar aktuell nicht unbedingt mit zahlreichen Bewerbern auf eine Stelle rechnen, schon gar nicht in ländlichen Gegenden, "aber der Beruf gewinnt wieder immer mehr an Ansehen."

Sebastian Amtmann kann sich davon nichts kaufen, seine Mitarbeitersuche blieb zu lange erfolglos. Die Schließung des Familienbetriebs nach 120 Jahren steht endgültig fest: "Das ist eine Sache, die man jetzt nicht mehr ändern kann." Wichtig ist ihm die Wertschätzung seiner fünf Teilzeitkräfte: "Die haben immer mitgezogen, die sind super." Die Entscheidung sei für sie am Ende nicht überraschend gekommen: "Die sind ja nicht auf den Kopf gefallen."

Für die Geschäftsräume sucht Amtmann nun noch einen neuen Pächter, bisher ohne Erfolg: "Ein

Bäcker wäre natürlich toll, da wäre ja schon alles da. Aber das ist schwierig."