Eltern bescheren krebskranken Kindern aus Franken unvergesslichen Nachmittag

Die Diagnose Krebs ist für viele Menschen ein echter Schock. Vor allem wenn Kinder betroffen sind. Jährlich erkranken weltweit etwa 250.000 Kinder an Krebs - rund 70 Neuerkrankungen behandeln die Ärzte der onkologischen Station der Kinder- und Jugendklinik des Universitätsklinikums Erlangen. Was nach der Diagnose folgt, ist meist ein harter Kampf: Und dieser hinterlässt Spuren. So auch bei den Kindern aus der Erlanger Klinik.

"Der Weg der Krebsbehandlung ist leidvoll und beschwerlich", wie Leonie Roderus von der Elterninitiative krebskranker Kinder Erlangen mitteilt. Oftmals verbringen betroffene Kinder und Jugendliche viel Zeit im Krankenhaus und müssen zahlreiche medizinische Eingriffe und Therapien über sich ergehen lassen. Und immer mit im Raum - das hoffnungsvolle Bangen, ob man wieder gesund wird.

Uniklinik Erlangen: Styling-Aktion mit krebskranken Mädchen

Anlässlich des "Internationalen Kinderkrebstages" veranstaltete die Elterninitiative am Sonntag (16. Februar 2020) ein Stylingevent für die jungen Patientinnen mit anschließendem Fotoshooting. Zwei Visagistinnen schminkten die Mädchen im Alter von neun bis 17 Jahren und gaben ihnen Tipps für das Styling. Der Ausfall von Haaren, Wimpern und Augenbrauen ist für junge Mädchen nicht leicht. Durch die Nebenwirkungen von Chemotherapieren verlieren die Patientinnen nicht nur "Äußerlichkeiten", sondern oftmals auch ihr Selbstbewusstsein.