Eine Weisendorfer Fußballfamilie

Ihr zweites Wohnzimmer ist der Fußballplatz: Sie waschen Trikots, betreuen kickende Kinder, backen Kuchen, grillen bei den Heimspielen die Bratwurst, säubern die Kabinen, sind bei den Arbeitsdiensten präsent. Ohne sie läuft fast nichts und ihr Leben ist ihr Verein. Sie gehören zu "Bayerns Fußballfamilien" und werden vom Bayerischen Fußballverband (BFV) für ihr Engagement ausgezeichnet.

Dazu gehört jetzt auch die Weisendorfer Familie Rüdiger mit Vater Thomas (Tommy), Mutter Anja und den Söhnen Dominic und Louis. Der Vater spielte viele Jahre für die Herrenmannschaften und schnürt jetzt seine Fußballschuhe für das AH-Team. Seit einigen Jahren ist er zudem Spielleiter der 2. Mannschaft.

Er trainiert seit über zehn Jahren die Jugendmannschaften seines ältesten Sohns Dominic, der ist aktuell Kapitän der B-Jugend und unterstützt als Co-Trainer die F-Jugend. Thomas Rüdiger organisiert an den Heimspielen die Verpflegung für die Zuschauer und engagiert sich das ganze Jahr über bei Arbeitseinsätzen.

Mutter Anja wäscht die Trikots der 1. und 2. Mannschaft, außerdem steht sie bei Heimspielen der Herren am Grill und verkauft Kaffee und Kuchen bei den Heimspielen ihrer Söhne. Louis, der Jüngere der beiden Jungs, kickt aktuell für die F-Jugend.

Bei Glühwein und Bratwurst

Die Sparte Fußball des ASV Weisendorf wäre ohne die Familie Rüdiger nicht denkbar, erklärte Jugendleiter Manfred Schmidt. Dies erkannte auf Meldung der Vereinsführung auch der Bayerische Fußballverband und überreichte der aktiven Familie die neu eingeführte Familienehrung "Bayerns Fußballfamilie 2019". Dazu ist extra Kreisehrenamtsbeauftragter Alexander Männlein nach Weisendorf gekommen und überreichte die Auszeichnung.

Die Übergabe fand in einem besonderen Rahmen statt und mehrere hundert Besucher spendeten den verdienten Beifall. Denn am Freitagabend hatte der ASV zu einer besonderen Weihnachtsfeier auf das Vereinsgelände eingeladen, in diesem Jahr nicht in den Saal, sondern unter freiem Himmel. Jeder, der Lust hatte, durfte kommen. Und die Weisendorfer nahmen die Einladung gerne an, um bei Glühwein und Bratwurst einen schönen Abend zu verbringen.

Von den vielen Besuchern zeigten sich Landrat Alexander Tritthart (CSU) und Bürgermeister Heinrich Süß (UWG) überwältigt. "Eine ganz tolle Aktion und ich bin über den guten Besuch mehr als überrascht", freute sich der Bürgermeister und Spieler der AH-Mannschaft.

Jugendleiter Manfred Schmidt moderierte den gemütlichen Abend, der musikalisch vom Evangelischen Posaunenchor mit weihnachtlichen Weisen umrahmt wurde. Dazu gab es Worte zu Weihnachten von den beiden Pfarrern Johannes Saffer und Wilfried Lechner-Schmidt sowie eine humorvolle Weihnachtsgeschichte der Schülerin Marie Fischer.

Alles in allem war der Abend ein einmaliges Erlebnis für den Verein und die Besucher. Gänsehautfeeling kam dann nochmal am Ende des offiziellen Teiles auf, als gemeinsam "O du fröhliche" gesungen wurde.