Eine Perücke für eine Prinzessin

"Heute kommen 40 Zentimeter ab", sagt Elke Nowack zu ihrer Kundin Monika Hofmann, als sie gerade auf dem Friseurstuhl Platz nimmt. "So lange? Nicht 30?", entgegnet Hofmann. Als die Friseurin ihr aber die Länge der Haare zeigt, die abgeschnitten wird, ist Monika Hofmann doch beruhigt: Nicht so schlimm wie gedacht.

Hofmann war am Freitagmorgen fest entschlossen. Zehn Jahre lang hat es gedauert, bis ihre Haare über ihren gesamten Rücken reichten. Innerhalb von wenigen Sekunden waren sie wieder ab. Im Salon "Balance" in Höchstadt hat sie ihre Haare von Chefin Elke Nowack radikal kürzen lassen - aber nicht ohne Grund.

Ihre Haare gehen nun nach Österreich zum Verein "Haarfee". Dort werden aus den Haaren von Monika Hofmann die eines krebskranken Kindes. Der Verein verarbeitet die Haarspende zu einer Perücke weiter. "Die Haare sind unglaublich wichtig für das Selbstwertgefühl", beschreibt Nowack die Bedeutung für die Kinder. Hofmann schließt sich an: "Jedes Mädchen möchte eine Prinzessin sein, sie sitzen aber im Krankenhaus und haben keine Haare auf dem Kopf."

Vier solcher dicken Zöpfe, wie Monika Hofmann am Freitag einen gespendet hat, braucht es dabei für eine einzige Perücke. Die Haare dürfen zudem nicht behandelt sein, was den möglichen Spenderkreis eingrenzt. Bei Monika Hofmann war das kein Problem, sie ist Stammkundin im Salon "Balance". Dort wird ohne Chemie gearbeitet.

Gutes tun mit Leichtigkeit

Die Haare seien außerdem die "Krone der Frau", meint Nowack. Klar, dass deshalb nicht so viele Damen spenden möchten. Monika Hofmann wurde auf die Organisation aufmerksam gemacht, weil sie eine Typveränderung wollte. Außerdem wollte sie jemandem etwas Gutes tun: "Das ist das Leichteste überhaupt." In ihrer Heilpraktiker-Praxis bekommt sie oft Schicksale mit, die sie bewegen. Bereits seit einem halben Jahr denkt sie darüber nach, ihre Haare zu spenden.

"Es ist wirklich wichtig, so etwas nicht spontan zu machen", sagt Nowack. Vielmehr müsse man sich bewusst zu diesem Schritt entscheiden. Wenn sie in ihrem Natursalon in Höchstadt genug Haarspenden gesammelt hat, schickt sie diese in Papier zu dem Non-Profit-Verein nach Österreich. Der knüpft die Perücken anschließend, bevor sie an Kinder übergeben werden.

Monika Hofmann könnte sich - auch nachdem die Haare abgeschnitten wurden - vorstellen, erneut zu spenden. Doch bis ihre Haare wieder die entsprechende Länge haben, dürfte es etwas dauern bei zwölf Zentimetern Durchschnittswachstum pro Jahr.