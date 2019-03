Eine Männerwirtschaft zum Lachen

Die Theatersaison im Neidorfer Stodl beginnt und schon die Generalprobe war vielversprechend. Auf dem Spielplan steht die lustige Komödie "Männerwirtschaft" von Uschi Schilling. Unter der Regie von Conny Amann und der Leitung von Michèle Becker will die Theatergruppe des Heimat- und Gartenbauvereins mit diesem turbulenten Stück ihr Publikum wieder begeistern.

Die Schauspieler zeichneten sich schon bei der Generalprobe durch ihre engagierte Darbietung aus, und auch das Bühnenbild überzeugt. In dem Schwank bietet die Autorin Uschi Schilling alles, was das Herz des Komödienfreundes begehren kann. Eben eine Männerwirtschaft, bei der von der ersten Sekunde an der Funke auf die Zuschauer überspringt.

Das Finanzamt im Nacken

In dem Stück geht es darum, dass der heruntergekommenen Kneipe von Klaus (Hartmut Prager und Gabriel (Jörg Becker) Biedermann das Finanzamt im Nacken sitzt. Um an dieser Misere etwas zu ändern, benötigen die beiden dringend etwas Kleingeld.

Dies ist aber kein Grund, den Kopf in den Sand zu stecken. Besonders dann nicht, wenn man von einem alten Freund wie Zwinker-Eddi, der nach einem längerem "Zwangsurlaub auf Staatskosten" zurückkehrt, Unterstützung erhoffen kann. Er bietet den Brüdern die Unterstützung seiner "Oberweiten-Bräute" beim Kellnern an. Grund genug für Klaus, seine Sonja möglichst schnell in Urlaub zu schicken, was deren Misstrauen weckt.

Dass die Lösung des Problems aber nicht allzu einfach wird, dafür sorgen die zwei einzigen Stammgäste: der freibierliebende Quartalssäufer Enrico Spätzlein und die männerverzehrende Susi.

Genies und Volltrottel

Ein dünnes Seil baumelt von der Decke. Klaus ist gerade im Begriff, sich aufzuknüpfen. Dumm nur, dass da ausgerechnet Stammgast Susi (Andrea Brendel) auftaucht, um ihr samtweiches "Versage"-Tuch zu suchen und den Wirt so an seiner todsicheren Methode hindert, "der Schlinge des Finanzamtes zu entschlüpfen".

Finanziell helfen würde dem Klaus ihm gerne seine Verlobte Sonja, die angesichts seines Versuchs, die Landung des Pleitegeiers nicht mehr erleben zu müssen, lapidar erklärt, dass Männer häufig als Genies auf die Welt kommen und als Volltrottel enden, weil sie eben nur ein Seilchen benutzen.

So Klaus und Gabriel Biedermann, die mit allen ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln versuchen, ihre Kneipe wieder auf Vordermann zu bringen. Oder Christian Knobl als der immer nach Freibier lechzende Quartalssäufer Arno Spätzlein. Dass diese "Männerwirtschaft" auch mit Zwinker-Eddi, hervorragend verkörpert von Frank Schnabl, auf die Dauer nicht gut gehen kann, wird jedem Zuschauer schnell klar.

So werden auch einige Damen mit ins Spiel gebracht, wobei sich Susi in Person von Andrea Brendel immer sehr anbietet. Allein ihr Erscheinen auf der Bühne löste beim Publikum Lachsalven aus, denn mit ihrer Ausdrucksweise und Mimik füllt sie die Rolle als Männerkonsumentin mehr als voll aus.

Versprecher und Verwechslungen

Auch die weiteren Frauenrollen sind sehr gut besetzt. So verkörpert Susanne Freiberg "Sonja", die Verlobte von Kneipenwirt Klaus Biedermann, genau so hervorragend wie Ruth Hußnätter die Staubsaugervertreterin Rosi Brumms, deren Auftreten zu großen Missverständnissen führt. Ebenso überzeugen kann Angelika Rieger als zurückhaltende Finanzbeamtin Gabi Müller. Viel Beifall wird der Lohn für einen lustigen und genussvollen Abend sein. Wie die "Männerwirtschaft" ihr Ende findet, das wird hier natürlich nicht verraten.

Die Aufführung ist gefüllt mit Witzen, lustigen Versprechern, ereignisreichen Verwechslungen und folgenschweren Missverständnissen.

Die Aufführungen:

Freitag, 22.03.2019, 19:30 Uhr

Samstag, 23.03.2019, 19:30 Uhr

Sonntag, 24.03.2019, 17:00 Uhr

Mittwoch, 27.03.2019, 19:00 Uhr

Freitag, 29.03.2019, 19:30 Uhr

Samstag, 30.03.2019, 19:30 Uhr

Sonntag, 31.03.2019, 17:00 Uhr

Donnerstag, 04.04.2019, 19:30 Uhr

Freitag, 05.04.2019, 19:30 Uhr

Am Mittwoch, 27. März, 19 Uhr, findet eine Benefizveranstaltung statt: Eintritt 11 Euro (inkl .1 Glas Sekt und kleinem Imbiss)

Einlass zu den Veranstaltungen ist jeweils eine halbe Stunde vor Vorstellungsbeginn.

An den Freitagen und Samstagen findet im Anschluss eine After Show Party statt.