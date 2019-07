Eine Hochzeit mit Alarm: Als plötzlich die Sirene anschlug

Als am Samstag in den Mittagsstunden die Feuerwehrsirene anschlug, dachte manch einer der Gäste draußen auf der Sommerkirchweih vielleicht sogar an etwas Schlimmes. "Wird doch kein Waldbrand sein?" Andere fragten sich, weshalb die Sirene bemüht wird, sonst wird doch immer über Funk alarmiert.

Es war tatsächlich ein "Großeinsatz", den die Herzogenauracher Feuerwehr da hatte. Aber einer der schönen Art. Die Einsatzkräfte wurden samt Drehleiter zur Stadtpfarrkirche gerufen. Dort wurde nämlich Hochzeit gefeiert.

Carina Welker und Sebastian Dellermann gaben sich in der Kirche das Ja-Wort. Und danach grüßten sie in luftiger Höhe aus dem Korb der Drehleiter. Carina ist Musikerin im Spielmannszug der Feuerwehr, und auch aktive Feuerwehrfrau. "Da darf man schon mal die Sirene einschalten", sagte Brautvater Gerhard Welker lächelnd.

Der Spielmannszug hatte am Freitag die Sommerkirchweih mit eröffnet, und zwar diesmal nicht in Uniform, sondern in Tracht und mit neuen Hüten, die die Stadt gesponsort habe, sagte Welker.