Einbrecher steigen in Vereinsheime im Raum Herzogenaurach ein

Bargeld erbeutet



Die Kriminalpolizei Erlangen bittet um Zeugenhinweise. Wie es in einer Pressemitteilung heißt, drangen die unbekannten Täter zwischen 12 Uhr am Montag und 8.20 Uhr am Dienstag in eine Vereinsgaststätte in der Hauptstraße in Oberreichenbach ein. Dabei entstand durch massive Gewalteinwirkung ein Sachschaden von rund 1500 Euro. Wertgegenstände erbeuteten die Täter nach aktuellen Erkenntnissen nicht.Im zweiten Fall gelangten wiederum unbekannte Täter am Dienstag zwischen 10 und 17 Uhr in die Räumlichkeiten einer Vereinsgaststätte in der Schulstraße in Münchaurach. Auch in diesem Fall entstand ein Sachschaden. Dieser beläuft sich nach erster Schätzung auf etwa 500 Euro. Aus dem Inneren der Gaststätte entwendeten die Einbrecher verschiedene Behältnisse mit Bargeld . Die Kriminalpolizei Erlangen übernimmt die weiteren Ermittlungen und ließ an den Tatorten eine Spurensicherung durchführen. Personen, die im Bereich der betroffenen Gaststätten verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0911/21123333 mit der Polizei in Verbindung setzen.