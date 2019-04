Die Stadtkapelle Höchstadt hatte am Samstagabend zum Frühjahrskonzert in die Kulturfabrik Fortuna eingeladen. Das Konzert stand unter dem Motto: ein tierisches Vergnügen.

Allerdings wurde das Konzert mit einer traurigen Nachricht eröffnet. Der langjährige Musikant Rudi Gunzel war am Vortag des Konzertes unerwartet gestorben. Seine Musikerfamilie ehrte den Verstorbenen zu Beginn des Konzertes mit dem Lied vom guten Kameraden. Die erste Vorsitzende Tanja Schwägerl und die Stadtkapelle hatten sich entschieden, das Konzert speziell für den verstorbenen Tenorhornisten zu spielen.

"Peter und der Wolf"

Nach dieser schönen Geste begannen die 40 Musikerinnen und Musiker mit ihrem Dirigenten Markus Koppmann mit der musikalischen Reise durchs Tierreich. Höhepunkt des ersten Konzertteils war sicherlich die gelungene Aufführung des musikalischen Märchens "Peter und der Wolf" des russischen Komponisten Sergei Prokofijew. Die Geschichte zur Musik wurde dabei von Märchenonkel Günter Weinkauf im Ohrensessel erzählt. Gleichzeitig wurden die passenden Bilderszenen im Hintergrund gezeigt. Und die Stadtkapelle übernahm die musikalische Erzählung, wobei alle Figuren von einzelnen Instrumentengruppen intoniert wurden. Es folgte die musikalische Reise der Störche vom heimischen Kirchturm bis ins warme Afrika.

"Das Dschungelbuch"

Im zweiten Konzertteil war dann kurzweilige Unterhaltung angesagt. Sei es der traditionelle Marsch "Unter dem Doppeladler", die Filmmusik des Walt-Disney-Films "Das Dschungelbuch", das tierische Vergnügen kam beim Publikum im vollbesetzten Maria-Elisabeth-Schaeffler-Saal bestens an. Daneben wurde mehrere Solostücke gespielt, die von den Zuhörern mit tosendem Applaus quittiert wurden.

Roland Fuchs als Frosch aus dem unteren Aischgrund intonierte mit seiner Posaune die "Froschpolka", die Vorsitzende Tanja Schwägerl ließ ihre Klarinette beim "Wildcat-Blues" schnurren und ihr Ehemann Johannes intonierte mit seinem Saxofon die bekannte Ballade "Memory" aus dem Musical "Cats".

"The Lion sleeps tonight"

Für stehenden Applaus sorgte dann das Abschlussstück mit bekannten Hits von Tom "Tiger" Jones. Die Musikerinnen und Musiker genossen den Applaus sichtlich und bedankten sich mit zwei Zugaben, ehe das Publikum "ebenso wie der Löwe, der König der Tiere" von Moderator Uli Weiß zum Schlafen geschickt wurde. Es war klar was darauf folgte: "The Lion sleeps tonight". Und viele Konzertbesucher traten mit einem zufriedenen Gesichtsausdruck den Heimweg an.