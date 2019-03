Ein Neubau für die Adelsdorfer Feuerwehr

Man sieht es dem Gebäudekomplex auf den ersten Blick nicht an, aber das Adelsdorfer Feuerwehrgebäude befindet sich in einem äußerst desolaten Zustand. Von den Schäden - sowohl an Statik als auch an Bausubstanz - machte sich Architekt Markus Blum im Rahmen einer Standsicherheitsprüfung selbst ein Bild. Am Mittwochabend präsentierte er die Resultate der Analyse dem Gemeinderat.

Undichte Dachabdichtung, Feuchtigkeit, wohin man sieht. Die Flachdächer sind seit vielen Jahren undicht. Das Wasser steht zum Teil im Untergeschoss. Hinzukommen unzählige Risse in Wänden und Pfeilern, schadhafte Holzfenster und gravierende Schäden an Betonstützpfeilern. Dies bezieht sich sowohl auf das Wohnhaus, den Bereich Schlauchpflege und die Fahrzeughalle als auch auf den Anbau. All dies ist laut Blum aber nur die Spitze des Eisbergs. Auch eine veraltete Elektroinstallation und ein sehr schlechter energetischer Zustand bereiten Probleme. Für die reparaturbedürftigen Falttore gibt es keine Ersatzteile mehr und die Torhöhe entspricht mit 3,80 Metern nicht dem Standard von vier Metern. Der Waschraum müsste komplett saniert werden. Es gibt keine getrennten Waschräume, Umkleiden und Toiletten; und Schulungsraum und Kleiderkammer sind viel zu klein.

1978 gebaut, war das damals "eine moderne und optimale Feuerwehr", blickte Bürgermeister Karsten Fischkal (FW) zurück. "Es wird ein großes Problem werden, die heutigen Anforderungen zu erfüllen", ergänzte er und bezog sich damit auf eine mögliche Sanierung. Diese würde weit über eine Million Euro kosten, und, so Blum, "Sie hätten noch immer ein gebrauchtes Gebäude". Die Förderung von 140 000 Euro wäre da nur ein Tropfen auf den heißen Stein.

Vorausschauender wäre ein Neubau, entweder am selben Ort oder an einem neuen Standort. Dieser würde jedoch 3,35 Millionen Euro verschlingen. Hinzu kämen gut 150 000 Euro für den Abbruch. Die Förderung im Fall eines Neubaus beliefe sich jedoch auf 670 000 Euro, was die Sache ein wenig attraktiver macht.

Ein teures Unterfangen zwar, aber lohnender als eine Sanierung, welche laut Marion Bierlein (FW) "nicht zukunftsorientiert und nicht nachhaltig" wäre. Sabina König (Grüne) favorisiert den "alten" Standort und regte einen Vor-Ort-Termin an. Laut Blum könne man bei Beibehalten des jetzigen Standorts und der Entscheidung für einen Neubau trotzdem den Betrieb aufrechterhalten, wenn auch in abgespeckter Form. Paul Sänger (FW) wünscht sich eine "zügige, vorausschauende und schnelle Entscheidung". Letztendlich machte der Neubau das Rennen. Die Standortentscheidung sowie eine mögliche Verlagerung des Bauhofs sollen nach einer Ortsbegehung geklärt werden.