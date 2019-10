Ein ganz besonderes Wahlrezept

Es ist die Partei meines Herzens, deswegen bin ich bei den Grünen. Er hat ein besonderes Rezept, das er den Herzogenaurachern anbieten möchte. "Mehr Herz ...", damit lassen sich nach Vorstellungen von Georgios Halkias viele Probleme lösen.

Der Apotheker wurde von den Grünen einstimmig zum Bürgermeisterkandidat für die Kommunalwahlen im kommenden Jahr nominiert. Zusammen mit seinen Stadtratskollegen Retta Müller-Schimmel, Peter Simon und Peter Maier stellte er "sein besonderes Rezept" vor.

Der 54-Jährige lebt seit 25 Jahren in Herzogenaurach. "Ich kenne die Stadt gut", meint der aus Griechenland kommende Lokalpolitiker. In Volos wurde er geboren. Mit 19 Jahren habe er sich gedacht: "Zum Studieren probierst du etwas anderes. Gelandet bin ich dann in Erlangen." Pharmazie hat er dort studiert und dann ging es über Falkendorf nach Herzogenaurach. Allerdings zu einer Zeit, in der er noch nicht daran dachte, dass er mal in Herzogenaurach politisch aktiv werden würde. "Deutsch habe ich vier Jahre in Griechenland in einer Privatschule gelernt, bevor ich hierher gekommen bin."

Slogan für den Wahlkampf

Nun ist er verheiratet, seit dem Jahr 2012 bei den Grünen und seit sechs Jahren bereits 3. Bürgermeister in der Stadt. "Eine gute Voraussetzung für unsere Entscheidung", betont Müller-Schimmel. "Wir haben in dieser Zeit auch schon einiges durchsetzen können", erklärt der Kandidat selbstbewusst. Allerdings gehe es jetzt um die Ausrichtung für die Zukunft.

Mit dem Slogan "Mehr Herz ..." will der Bewerber die Bürger auf seine Seite ziehen. Mehr Herz für mehr Bürgerbeteiligung und mehr Transparenz findet sich ebenso wie mehr Herz für die Kultur und für Feiern. "Ich kann mir vorstellen, dass wir Räume, Bürgertreffs, aber auch Plätze im Rathaus den Vereinen für deren Treffen zur Verfügung stellen." In der langen Liste geht es um das bezahlbare Wohnen, um die Gesundheit der Menschen, wie eine Verbesserung der Verpflegung in den Kindergärten und Schulen. Es geht um die Ausweitung des Erholungsgebietes an der Aurach, die Minimierung der Flächenversiegelung und generell mehr Herz für Fußgänger.

Klar geht er ebenso wie seine Fraktionskollegen davon aus, dass es eine realistische Chance gibt, sonst würde man sich nicht zur Wahl stellen. "Ich denke, dass wir in eine Stichwahl kommen werden", orakelt der gebürtige Grieche. Aber gegen wen mag er nicht sagen.

Spannende Zeit

Dass der Aufschwung der Grünen bei der Europawahl und anderen Wahlen in Deutschland einen Aufwind bedeuten mag, könne durchaus Rückenwind geben. "Wir müssen die Menschen aber hier mit unserem Programm überzeugen", sagt Halkias. Müller-Schimmel ergänzt: "Auch das Kennen des Menschen spielt eine große Rolle." Und als Apotheker kennt er viele Menschen.

Es wird eine spannende Zeit für den Vater von zwei Söhnen, die 16 und 20 Jahre alt sind, den Ehemann, den Apotheker, den grünen dritten Bürgermeister. Ob sein besonderes Rezept wirkt, wird sich wohl am 15. März zeigen, eventuell auch erst nach einer Stichwahl.

Randbemerkung: Am 15. März hat Georgios Halkias Geburtstag. Er hat also, egal wie die Wahl ausgeht, einen Grund zu feiern.