Ein Dorf bewegt sich zum Fest

Sie liefen gegen einen imaginären Gegner, schlugen Bretter entzwei und traten mit "Waffen" an: Die Jüngsten aus der Taekwondo-Abteilung des FC Pommersfelden zeigten beim Dorffest am Samstag, was sie schon so drauf haben. Der Beifall der vielen Zuschauer war der Lohn für die sechs- bis zwölfjährigen Sportler.



Deutsch Vizemeisterin war auch dabei

Unter ihnen war auch Jana Fleischmann, die aus den Wettkämpfen in Eisenach als Deutsche Vizemeisterin im Kickboxen hervorgegangen ist. "Bei den Wettkämpfen treten wir im Kickboxen an. Ansonsten heißt unser Sport Taekwondo", erklärte Trainer und Abteilungsleiter Rainer Giel.

Die jugendlichen Sportler waren eine der Attraktionen beim diesjährigen Dorffest. Unter dem Motto "Pommersfelden bewegt sich" gab es am Sonntagnachmittag verschiedene Angebote zum Thema, unter anderem eine Basketball-Station.



Zum ersten Mal hatte der Verein Dorfgemeinschaft den Freitagabend mit dem Sonnwendfeuer des FC Pommersfelden zusammengelegt. "Weil kein anderer Termin frei war", erklärten Insider. "Die Zusammenarbeit war sehr gut", stellte Dorfgemeinschaftsvorstand Thomas Kirsch fest. Leider habe das Wetter nicht mitgespielt: "Es war einfach zu kalt!"



Am frühen Samstagnachmittag feierte der Kindergarten Zwergenburg auf dem Gelände rund um das Feuerwehrhaus sein traditionelles Sommerfest mit Aufführungen über Märchen. Die Kuchen zum Nachmittagskaffee hatten die Eltern gespendet. Dafür erhält der Kindergarten wiederum eine Spende von der Dorfgemeinschaft.



Fußballkrimi gemeinsam geschaut

Am Samstagabend wurde natürlich gemeinsam Fußball geschaut und das glückliche Ende gefeiert. Danach spielte die Band "Fast and Slow" aus Neustadt/Aisch Musik querbeet von Rock bis Oldies.

Am Sonntag wurde zu Mittag nicht nur Traditionelles wie Schäuferla und Sauerbraten aufgetischt. Eine im Ort lebende Thailänderin kochte, wie es in ihrer Heimat üblich ist. Das schmeckte durchaus auch fränkischen Gaumen. Musikalisch klang das 17. Dorffest mit der Wachenrother Blaskapelle aus.