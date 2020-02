Wie Polizei Erlangen-Land mitteilt, ist es am Samstagmittag (22. Februar 2020) in Eckental (Kreis Erlangen-Höchstadt) zu einem Unfall beim Holzspalten gekommen. Eine Frau geriet aus ungeklärter Ursache mit ihrer Hand in einen Holzsäge- und Spaltautomaten und trennte sich hierbei zwei Finger ab. Die Frau wurde mit dem Rettungshubschrauber zur Behandlung in eine Spezialklinik geflogen.

Bei einem Arbeitsunfall in Unterfranken ist ein Handwerker Ende Januar so schwer verletzt worden, dass er mit dem Hubschrauber in eine Spezialklinik nach Frankfurt geflogen werden musste. Der Mann geriet mit der Hand in das Antriebsrad einer eingeschalteten Waschmaschine.