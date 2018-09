Dittrich: Bürgermeister will Reaktivierung der Aurachtalbahn verhindern

Beim Bürgerverein Rathgeberstraße lässt das Ansinnen von Bürgermeister German Hacker (SPD) zur Freistellung einer weiteren Schienenstrecke die Alarmglocken schrillen. Peter Dittrich vermutet, dass damit eine Reaktivierung der Aurachtalbahn verhindert werden soll.

In einem Brief an die FT-Redaktion Herzogenaurach spricht der Vorsitzende des Bürgervereins davon, dass Hacker dieses Ziel nun mit Hilfe des Planungsausschusses durchsetzen wolle. Und zwar ganz schnell, bevor sich die Befürworter der Aurachtalbahn organisieren können. Zum Verständnis: Der Planungsausschuss tritt heute Abend zusammen, der Startschuss für das Bürgerbegehren Aurachtalbahn soll am morgigen Donnerstag erfolgen.

Als er den Artikel im FT zu den Möglichkeiten der Entwicklung der Firma Schaeffler und die Tagesordnung des Planungsausschusses gelesen hatte, sei er einfach sehr überrascht gewesen, schreibt Dittrich. Und habe sich gefragt: "Soll mit Hilfe des Planungs- und Umweltausschusses die Reaktivierung der Aurachtalbahn für immer verhindert werden?" Mit Zustimmung der Mitglieder des Planungsausschusses würden nämlich endgültige Tatsachen geschaffen werden, "um die ungeliebte Bahntrasse für immer verschwinden zu lassen."

Die Bahnstrecke bis Neuses ist laut Dittrich seit dem letzten Jahr im Besitz der Stadt Herzogenaurach, für einen Kaufpreis von 245 000 Euro. Mit der jetzt geplanten weiteren Freistellung, also einige hundert Meter zusätzlich, würde die alte Bahntrasse aus der Bindung herausgenommen. Der Befürworter der Aurachtaltrasse ist sich sicher: "Damit verliert sie ein wertvolles Privileg, denn nur alten Bahntrassen ist eine höhengleiche Kreuzung mit der Straße erlaubt. Bei neuen Trassen ist eine Querung nur mittels Brücke oder Unterführung möglich."

Dass Bürgermeister Hacker das Thema gleich diese Woche auf die Tagesordnung setzt, also "ganz schnell, bevor sich die Befürworter der Aurachtalbahn organisieren können", habe seinen Grund. Es würden schnell Fakten geschaffen, die absolut unverträglich seien. Das für Dittrich "unseriöse Gebaren" zeige sich auch darin, dass der Zweckverband die Taltrasse für die Stadt-Umland-Bahn ja noch prüfen wolle. Aber auf andere Meinungen werde nicht geachtet. Dittrich abschließend: "Seriös wäre, eine Entscheidung der Bürger und Befürworter abzuwarten."