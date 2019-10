"Dieses Festival hat Potenzial"

Das Wetter spielt schon durchaus eine wichtige Rolle bei Open-Air-Veranstaltungen im beginnenden Herbst. Und deshalb lässt sich für Helmut Biehler, dem Leiter Kultur im Herzogenauracher Rathaus, ein erstes positives Fazit zum Kulturfestival hin&herzo ziehen: "Das Festival hat Potenzial", stellte er am Montag, dem "Tag danach", resümierend fest.

Denn am Sonntag, als sich die Sonne über der Stadt blicken ließ, kamen auch die Besucher zahlreich. "Die Leute standen Schlange, es war Leben in der Stadt, alles war ständig umlagert", stellt er fest. Mit anderen Worten: "Wenn viele Leute kommen, dann liegen wir richtig." In den Tagen, da schlechteres Wetter herrscht, weiß man das laut Biehler nicht so genau. Da könnte es ja auch sein, dass ein zögerliches Interesse ja mit dem Programm zu tun haben könnte.

Kommt der Drache wieder?

Das hat es offenbar nicht, wie der Sonntag bewies. Und noch eine andere Erkenntnis kann das eindrucksvoll bestätigen. Denn all die Veranstaltungen, für die man Tickets kaufen musste, waren sehr gut besucht. Von maximal 2200 Plätzen waren letztlich 2040 belegt - für Biehler ein sehr gutes Ergebnis. Freilich waren da auch die Freikarten darunter, für Sponsoren und Offizielle zum Beispiel. Das falle aber nicht ins Gewicht: "Es war eine erhebliche Steigerung zum vergangenen Jahr."

Wie gut das Angebot ankam, bekräftigen für den Mann aus dem Rathaus auch viele Äußerungen der Besucher. "Die müssen nächstes Jahr unbedingt wieder kommen", sei so oft gefordert worden, dass dieser Spruch bei den Mitarbeitern des Teams schon zum "Running Gag" geworden sei.

Aber trotzdem: "Ich würde es nicht so machen", sagt Biehler. Das Programm soll jedes Jahr neu sein. Freilich kann es die eine Ausnahme geben, die die Regel bestätigt. Der Drache Onil war bei beiden Festivals dabei, und könnte das auch ein drittes Mal sein. "Um ihn werden wir kaum herumkommen. Der begeistert die Kinder."

"Glückssachen" nennt sich das Thema 2020. Glücksdrachen gibt es ja auch. Vielleicht werden Oni Maurer und ihr sympathischer Drache, der ein goldenes Ei legt, ja zu einer Art Symbolfigur für das hin&herzo-Kulturfestival.