Dieser Garten in Gremsdorf ist mehr als eine Augenweide

Man riecht die Blumen schon, ehe ein Blick über die hohe Hecke Gewissheit verschafft. Der Gremsdorfer Roland Stadler hat seinen Garten über die vergangenen Jahre in ein kunstvolles Rosenparadies verwandelt.

Ramblerrosen, Kletterrosen oder Strauchrosen zieren seinen Garten. Die meisten davon sind hoch aufgewachsen. "Ich will große Rosen, wie man sieht", sagt Roland Stadler.

Rund 100 verschiedene Sorten in strahlenden Farben sprießen auf der Anlage um das Wohnhaus, Sorten wie Eden 85, Excelsia, oder Rosen-Resli, eine der stärksten Duftrosen. Einige wiederum sind populärer als andere, so Stadler, und zeigt auf einen großen Strauch mit mittelgroßen Blüten. "Die hatte früher jede Oma", sagt Stadler über die lila-farbene Rose, denn sie vermehre sich durch Wurzelableger und sei so schnell mal in den Nachbarsgarten hinübergewandert.

Früher habe er die beliebte Zierpflanze auch noch selbst veredelt. Dabei wird eine Edelrose auf eine Wildrose aufgepfropft, um ansehnliche Blüten mit starkem Wurzelwerk zu erhalten. Eine aufwendige Angelegenheit. "Dafür habe ich aber keine Zeit mehr", so der 59-Jährige.

Besuch von außerhalb

Täglich fünf bis sechs Stunden investiere er in die Gartenarbeit, um die geschätzt 1000 einzelnen Blüten zu pflegen. Dabei sei die Hauptzeit der meisten Rosen schon vorbei, die etwa in der Zeit um Pfingsten herum liege.

Eine solche Blütenpracht lockt Besucher an. Da sich Stadlers Schwester Monika ehrenamtlich im BRK Pflegeheim Etzelskirchen engagiert, lud sie die Belegschaft kurzerhand zum Kaffee ein. Einrichtungsleiterin Octavia Mercan ist sehr froh über die Abwechslung vom Heimalltag. "Solche Veranstaltungen funktionieren nur, wenn wir eine so freundliche Einladung bekommen", so Mercan.

65 Ehrenamtliche unterstützen die fest Arbeitenden des Pflegeheims zurzeit. Zusammen wird vorgelesen oder gehäkelt, demnächst sei ein Rollatortanz geplant, zählt die Heimleiterin auf. "Ohne so viele helfende Hände wäre das gar nicht möglich", sagt Mercan. Viele der ehrenamtlichen Helfer seien schon viele Jahre dabei, aber es kämen auch regelmäßig neue in jedem Alter hinzu, erzählt sie.

Die Senioren sind sehr zufrieden. "Es ist wie eine Oase. Wir genießen das", sagt Heimbewohnerin Hildegard Reinwaldt.

Mit Blick auf seine Blumen hofft Stadler auf moderate Sommertemperaturen. Weiter wachsen soll der Garten aber erst einmal nicht mehr.