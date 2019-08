Diebstahl in Erlangen: Gestohlene Pferdesättel lassen sich schlecht zu Geld machen

Bei Diebstahl mit Diebesgut im fünfstelligen Bereich wandern die Gedanken wohl zuerst zu teurem Schmuck, Autos oder wertvollen Raritäten. Drei Männer aus Erlangen und Bayreuth standen gestern aber vor dem Amtsgericht Erlangen, weil sie in einem Erlanger Vorort 23 Pferdesättel und Reitzubehör mit einem Neuwert von rund 63.000 Euro gestohlen hatten.

Jürgen Lubojanski, der Verteidiger von einem der drei Angeklagten, rechtfertigte das Verhalten seines 29-jährigen Mandanten teilweise. Dieser habe in den Sommermonaten vor dem Einbruch seine Arbeit verloren, gleichzeitig aber schon ein Studium begonnen und sei deshalb in finanziellen Nöten gewesen. Bei Gesprächen mit dem zweiten Angeklagten, einem 38-Jährigen aus Erlangen, habe man erst "abstrakt über die Möglichkeiten des ,Geldverdienens' gesprochen, so Verteidiger Lubojanski. Die beiden Männer, die sich aus der JVA kannten, begannen daraufhin, den Diebstahl zu planen. Dass ein Reitstall das Ziel wurde, hatte zwei Gründe, wie Lubojanski ausführte: Ein solcher sei meist nicht gut gesichert und enthalte gleichzeitig wertvolle Gegenstände. "Ich wusste schon, was ein Sattel ungefähr wert ist", gab der Angeklagte auch zu.

Ein dritter Bekannter, ein 54-Jähriger aus Bayreuth, wurde hinzugezogen, um den Diebstahl durchzuführen. Dieser ließ sich aufgrund gesundheitlicher Probleme und daraus folgender finanzieller Engpässe für die Straftat gewinnen.

Im Oktober 2017 stiegen dieser und der 38-Jährige dann mithilfe eines Brecheisens über ein Fenster in den Stall ein und erbeuteten hauptsächlich Sättel. Der 29-jährige Angeklagte habe sich zwar nicht aktiv am Einstieg und Abtransportieren beteiligen wollen, wurde von den Verteidigern aber trotzdem als "Kopf der Bande" bezeichnet. Er habe den Plan maßgeblich mit angetrieben, außerdem eine Lagerhalle angemietet sowie den folgenden Verkauf abgewickelt. Die Grenze zwischen Hehlerei und Diebstahl sei hier sehr schmal gewesen, so Richter Gallasch, trotzdem sei aus Chat-Protokollen hervorgegangen, dass dieser in die Planung vollständig verwickelt war.

Allerdings mussten die Diebe anschließend feststellen, dass die Pferdesättel zwar vergleichsweise unkompliziert zu stehlen waren, im Verkauf aber nur schwer einen hohen Wert erzielten. Lediglich 12.000 Euro ergaben sich aus dem Verkauf.

Warum der 38-jährige Angeklagte sich allerdings in den Diebstahl hat verwickeln lassen, war Richter Gallasch nicht klar. Der Erlanger sei erst drei Monate zuvor aus der Haft entlassen worden. "Ich habe genug Leute hier, die sagen, sie wollen nie wieder in den Knast", drückte Gallasch sein Unverständnis für die erneute Straftat aus. Zumal der Angeklagte wenig "wirtschaftliches Interesse" an dem Geld durch den Verkauf hatte, sondern sich eher von der falschen Freundschaft habe beeinflussen lassen, begründete sein Verteidiger Thomas Skapczyk. Der Angeklagte habe zudem in dem Glauben gehandelt, eine solche Straftat würde nicht verfolgt, da die Versicherung für den Schaden aufkäme. "Dummheit schützt vor Strafe nicht", musste Skapczyk das Verhalten des Angeklagten bezeichnen.

Der 29-Jährige und der 38-Jährige erhielten jeweils eine Freiheitsstrafe von drei Jahren und zwei Monaten sowie von zwei Jahren. Beide waren unter anderem wegen Betrugs und Urkundenfälschung schon mehrfach vorbestraft - alles Delikte aus dem Bereich der Vermögensbeschaffung. Ebenfalls ist bei beiden Männern die Bewährungszeit aus einer vorherigen Straftat noch nicht abgelaufen, was bei der Urteilsbildung ins Gewicht fiel.

Bei dem dritten Angeklagten betrug die Freiheitsstrafe ein Jahr und drei Monate, wurde aber auf Bewährung ausgesetzt, da der Angeklagte nicht vorbestraft war und zudem frühzeitig ein Geständnis abgelegt hatte. "Ein frühzeitiges Geständnis ist eben doch mehr wert", begründete Gallasch den mildernden Umstand.

Der 38-jährige Angeklagte muss außerdem eine Geldstrafe in Höhe von 20.000 Euro zahlen. Für die Entschädigung der Bestohlenen sind die Versicherungen bereits aufgekommen.