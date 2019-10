Diebstahl in Elektrofachmarkt in Erlangen: Tatverdächtiger festgenommen

Diebesbande in Erlangen geschnappt: Am Mittwochnachmittag (9. Oktober 2019) hat die Polizei in Erlangen einenTatverdächtigen festgenommen. Dabei handelt es sich Angaben der Polizei zufolge um ein Mitglied einer Bande. Demnach hatten die Täter bereits am 1. Oktober 2019 mehrere Spielekonsolen im Wert von mehreren tausend Euro aus einem Elektronikfachmarkt in Erlangen gestohlen.

Erlangen: Diebesbande flüchtet

Die vier Männer betraten am Mittwoch erneut gegen 13.00 Uhr das Geschäft und wurden dort von einem Angestellten wiedererkannt. Die Täter versuchten daraufhin zu flüchten. Dem Angestellten gelang es einen der Täter bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. Den anderen drei Männern gelang allerdings die Flucht. Bei dem Festgenommenen handelt es sich um einen 42- jährigen Mann. Gegen ihn hat die Staatsanwaltschaft Nürnberg Fürth Haftantrag gestellt.