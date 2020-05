In der aktuellen Ausnahmesituation, in der wir uns durch die Corona-Pandemie befinden, wird immer wieder an die Spanische Grippe erinnert, welche zwischen 1918 und 1920 die ganze Welt erfasste. Obwohl ihr geschätzt 50 bis 100 Millionen Menschen zum Opfer fielen und damit möglicherweise mehr als beid...