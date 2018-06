Die Stadt wird zum Laufsteg

Street Dance vom Feinsten





Busse fahren anders



Am kommenden Freitag heißt es bei der Förder- und Werbegemeinschaft (FöWe) " Sommer in der Stadt" und die Hauptstraße wird von 18 bis 22 Uhr zum Laufsteg. Und das im wahrsten Sinne des Wortes, denn vor Männermoden Horbaschek und Röttger Schuh & Mode wird tatsächlich ein Laufsteg aufgestellt. In einem Pressegespräch stellten die Vorsitzenden der FöWe - Walter Dietz , vom gleichnamigen Friseur-Salon und Stefan Müller von Ringfoto Müller - das Programm des unterhaltsamen Abends vor. "Was sich früher weiße oder blaue Nacht nannte, heißt ab sofort und immer am letzten Freitag im Juni ,Sommer in der Stadt‘", erklärte Dietz, denn der Begriff sei Stadt-neutral. "Wir wollen unter dem neuen Motto: Sommer, Sonne, Leichtigkeit vermitteln", umschrieb es Stefan Müller.So haben sich die Mitglieder der FöWe und teilnehmenden Geschäftsleute für den Freitagabend einiges einfallen lassen. So wird um 18 Uhr der Laufsteg eröffnet und das Moderatoren-Duo Claudia und Michael wird nicht nur Mode, sondern weitere Ideen der Herzogenauracher Geschäftswelt präsentieren und kommentieren. Auf dem Laufsteg zeigen Models die neuesten Modetrends und ein Highlight der besonderen Art: Street Dance vom Feinsten zeigen die Garden des Karnevalsclubs Herzogenaurach Zum guten Schluss wird unter dem Motto "Hochzeitswahn" gegen 21.30 Uhr eine Teampräsentation rund ums Heiraten vorgestellt, die verzaubern wird. Natürlich werden auch die Autohäuser in der Hauptstraße, die für den Durchgangsverkehr gesperrt ist, ihre neuesten Modelle einschließlich Wohnmobile vorstellen.Aber auch für die jüngsten Besucher wird mit dem Kinderspielland vor der Sparkasse gesorgt sein.Auf dem Marktplatz sowie vor dem Salon Dietz, wo wie bei allen teilnehmenden Geschäftsleuten, die Kunden und Besucher kulinarisch verwöhnt werden, wird es auch Musik geben. Allerdings keine Band oder Kapelle, die die Stadt beschallt. Die FöWe setzt auf ruhigere Töne und verwöhnt die Besucher mit Salon- und Caféhausmusik.Der Überschuss aus dem Getränkeverkauf und eingehende Spenden von Sponsoren und Besuchern gehen in diesem Jahr an die Jugend des KCH, die bei Veranstaltungen der Förder- und Werbegemeinschaft immer wieder für große Aufmerksamkeit sorgt.Wegen der Veranstaltung wird die Hauptstraße, zwischen den Einmündungen Steggasse und Badgasse, sowie der Marktplatz, zwischen Hauptstraße und Steinweg, am Freitag, 29. Juni, ab 16 Uhr für den Fahrzeugverkehr gesperrt werden. Es wird weiterhin gebeten, die im Veranstaltungsbereich aufgestellten Halteverbote zu beachten, damit die Aufbauarbeiten ungehindert vonstattengehen können. Die HerzoBus-Linie 279 ist ebenfalls von der Sperrung betroffen und wird umgeleitet. An diesem Freitag, 29. Juni, können daher ab 16 Uhr bis Betriebsende die Haltestellen Marktplatz und Adlerstraße nicht bedient werden.