Die Schloss-Störche sind hartnäckig und ignorieren die Vergrämung

Seinen Nistplatz auf dem Schlossdach von Herzogenaurach will sich ein Storchenpaar offenbar durch nichts und niemanden streitig machen lassen. Auch nicht durch eine Vergrämungskonstruktion auf einem der Kamine, wie es scheint. Denn die beiden Großvögel sind dort, am westlichen Ende des Südflügels, bereits eifrig am Nestbau.

Wahrscheinlich sind es die gleichen Störche, die schon im vergangenen Jahr Jungen aufgezogen haben. Für den Storchenexperten Edmund Lenz ist hierfür der Gewöhnungseffekt verantwortlich. Sie würden sich auch von nicht von einer Baustelle und einem Kran stören lassen, vermutet der Höchstadter. Seiner Meinung nach wäre es also durchaus möglich gewesen, dass die Störche auch während der Bauphase für das neue Rathaus ihre Nester auf dem Herzogenauracher Schloss hätten nutzen können.

Wenn ein Baukran nicht schnell, sondern langsam über die Baustelle schwenkt und einen entsprechend hohen Ausleger hat, könnten die Vögel nach Aussage von Lenz nämlich trotzdem brüten.

Monika Preinl vom Umweltamt der Stadt sieht das anders. Es sei eine Auflage der Regierung, die Nistbemühungen der Störche gar nicht erst zum Tragen kommen zu lassen. Das sei Bestandteil der so genannten Vergrämungsmaßnahmen. Es gehe darum, dass die Störche während der Bauarbeiten vom Schlossdach fern bleiben müssen. Eben wegen der Gefahren durch Baukräne und anderem.

Ersatz auf dem Schuldach

Dafür hat man ja Gegenmaßnahmen in die Wege geleitet. Auf das Dach der Carl-Platz-Schule werden vier Ersatzhorste aufgesetzt. Diese sollen die Storchenpaare dazu ermutigen, ihren Stammplatz auf dem Schloss zu verlassen und in den kommenden Jahren, solange die Baustelle andauert, auf dem Schuldach zu brüten. Da dieses Gebäude nur ein paar hundert Meter entfernt ist, also im Grunde nur einen Flügelschlag, gehe man davon aus, dass die Störche das Angebot auch annehmen werden, sagte Preinl.

Am Montag hätten die vier Ersatzhorste bereits angebracht werden sollen. Die Ausläufer des Sturmtiefs "Eberhard" haben das laut Preinl aber verhindert. Am Dienstag aber soll es definitiv so weit sein: Dann werden die neuen Storchennester Meister Adebar zum Ortswechsel animieren. Die Bemühungen auf dem Schlossdach werden derweil unterbunden. "Wir müssen verhindern, dass die Störche dort ein Nest bauen", sagt die Umweltbeauftragte der Stadt.

von Manfred Welker und Bernhard Panzer