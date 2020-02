Die Rockfans haben richtig gewählt

Am Tag nach einer Wahl ist es Usus, dass sich Parteien und Kandidaten bei ihren Wählern bedanken, wenn sie denn ihr Wahlziel erreicht haben. In großen Lettern prangt dann das Wort "Danke" auf den Wahlplakaten.

"Was die Politiker können, das haben wir auch drauf", dachten sich die Aktiven der Musikinitiative Herzogenaurach (MIH) und wurden just im gleichen Sinne aktiv. "Danke" steht nun auf den Plakaten für den Rockfasching zu lesen, der am letzten Samstag zu einem Riesenerfolg wurde. Es ist der Dank an die treuen Fans, an die klasse Stimmung und einfach dafür, dass alle die Gäste die richtige Wahl getroffen haben: Wir gehen zur MIH.

Angespornt wurden die Urgesteine Michael Amon und Jürgen "Crazy" Krejsa aber auch durch die Reaktionen auf das Plakat. Ähnelte das doch durchaus einem - zugegebenermaßen etwas ungewöhnlichen - Wahlplakat, mit einem Musiker als Frontmann vorne drauf. Dieser, der Crazy nämlich, freut sich über das Aufg'schau auf der Straße. Wiederholt sei er von Leuten angesprochen worden: "Mei Schdimm hosd!"

Auch deshalb das "Danke" an die Leute, die die MIH und ihre Veranstaltungen nunmehr seit 25 Jahren immer zahlreich besuchen und offenbar ihre große Freude daran haben. Irgendwas will man sich im Jubiläumsjahr einfallen lassen. Ob das Danke der beiden Musiker von "Tuff Enough" auch ihren eigenen Fans galt, denn der Auftritt am Rockfasching wurde ja wieder einmal als der wirklich letzte angekündigt, ist nicht bekannt.

Und noch eine Botschaft haben die MIH-ler an die Bürger: Es ist wichtig, am 15. März zur Wahl gehen. Egal, ob auf den Wahlplakaten am 16. März dann "Danke" steht oder nicht.