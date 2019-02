Die Polizei, dein Freund und Geburtshelfer: Baby Karl kann nicht warten und wird auf A3 geboren

Ungewöhnlicher Einsatz für die Polizei am Sonntagabend: Zwischen Frauenaurach und dem Autobahnkreuz auf der A3 mussten die Beamten als Geburtshelfer ran.

Wie die Polizei am Montag mitteilt, wurden die Polizisten am Sonntagabend gerufen, als ein Mann mit seiner hochschwangeren Ehefrau auf der A3 in Richtung Regensburg unterwegs war. Der Grund für den Notruf: Bei der Frau setzten unvermittelt die Presswehen ein.

Weg ins Krankenhaus zu weit - Polizei hilft bei Geburt

Da der Weg ins nächste Krankenhaus zu weit war, wurde das Kind an Ort und Stelle geboren. Die Frau brachte mit Hilfe der Polizisten einen "strammen und gesunden Sohn" zu Welt, wie die Polizei berichtet. Die Beamten unterstützten das Paar noch, bis ein Rettungswagen eintraf und der Notarzt die weitere Versorgung übernahm.

Wie die Polizei weiter berichtet, haben die Eltern ihrem neugeborenen Sohn den Namen "Karl" gegeben. Ob als Geburtsort "Autobahn" ins Standesregister eingetragen wird, ist nicht bekannt.

