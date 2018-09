Die Linke schickt den 19-jährigen Lukas Eitel ins Rennen um den Stimmkreis ERH

Die Linke im Stimmkreis Erlangen-Höchstadt geht einen ungewöhnlichen Weg und schickt mit dem Informatikstudent Lukas Eitel den mit Abstand jüngsten Direktkandidaten im Kreis ins Rennen.

Eitel ist 19 Jahre alt, ledig und lebt in einer Studenten-WG in der Erlanger Innenstadt. 2017 machte er sein Abitur am Albert-Schweitzer-Gymnasium. Jetzt studiert er an der Friedrich-Alexander-Universität und startet im Oktober in sein drittes Fachsemester Informatik. Seit er volljährig ist, ist er Mitglied bei der Linken. Als politische Vorbilder nennt er Kurt Eisner und Rosa Luxemburg.

Aus seiner Sicht ist es aktuell die größte Aufgabe der Linken, dass der Rechtsruck in Deutschland eingegrenzt wird. Deshalb hofft er nicht nur auf ein gutes Ergebnis der Linken, sondern auch auf wenige Stimmen für die AfD.

Lesen Sie das ganze Porträt von Lukas Eitel hier.