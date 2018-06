Die Kerwa ruft

Wie immer hält Ende Juni auch in Höchstadt die Kirchweih Einzug. Von Freitag bis Dienstag geht es im Engelgarten wieder rund. Sonnenschein, gute Laune, leckeres Essen und Trinken, das braucht man für so ein langes Kerwa-Wochenende. Natürlich ist auch dieses Jahr das Programm wieder buntgemischt mit guter Musik, schöner Unterhaltung und einem wilden Treiben im Vergnügungspark. Jung und Alt freut sich auf die lang ersehnte Kirchweih und da sollte natürlich auch das Wetter passen: nicht allzu heiß, aber auch nicht nasskalt und regnerisch. Hoffen wir das Beste!"Ich freue mich auf alle Kirchweihbesucher und wünsche den Gästen einen gemütlichen Aufenthalt im malerischen Engelgarten", so der erste Bürgermeister von Höchstadt a. d. Aisch, Gerald Brehm . Das Datum der Kirchweih richtet sich in Höchstadt immer nach dem Hochfest der Apostelfürsten Petrus und Paulus, 29. Juni. Stets am Sonntag danach findet die Kirchweih statt.An dem Wochenende werden heuer alle Gottesdienste in der frisch restaurierten Georgskirche stattfinden wie der Festgottesdienst am Sonntag um 10.30 Uhr - sogar mit Rundfunkübertragung - und um 17 Uhr ist dort auch die Kirchweihvesper.Übrigens wird in allen Gottesdiensten die Kollekte zur Vollendung der Kirchenrenovierung aufgenommen! Allein die Schönheit und die Entwicklung der Restaurierung der Kirche ist ein Grund, diese Kirchweih zu besuchen.Heuer ist das Team vom Brauhaus Höchstadt turnusmäßig mit der Bewirtung im Festzelt dran. Das verspricht für die Gäste eine wunderbare Bewirtung mit köstlichen Spezialitäten aus Franken.Am Freitagabend beginnt ab 18 Uhr der Kirchweihbetrieb im Engelgarten. Um 19 Uhr startet der traditionelle Festumzug vom Feuerwehrgerätehaus hin zum Engelgarten, angeführt vom Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr. Bürgermeister Gerald Brehm sticht um 19.30 Uhr mit geübtem Schlag das erste Fässla an - die Kerwa ist somit eröffnet! Um 20 Uhr rockt "Reline" - es ist die Band des Aischgrunds - das Festzelt. Es darf ausgelassen getanzt und gefeiert werden. "Auf geht"s zur Höchstädter Kerwa 2018! Wir haben die Ehre, euch am Freitag beim Bieranstich im Festzelt musikalisch durch den Abend zu geleiten", grüßt die Band, die sich schon auf ihren Auftritt bei der Kirchweih freut.Am Samstag beginnt der Betrieb um 13 Uhr. Dieses Jahr wird leider wieder kein Kerwasbaum aufgestellt. Die Grundlagen für das Aufstellen des Baumes sind wegen der noch fehlenden Baum-Verankerung im Engelgarten immer noch nicht gegeben. Dies trübt aber sicherlich nicht die Stimmung! Um 20 Uhr spielt dann die "MUSIGGFABRIGG" auf. Für die Band ist es ein besonderes Highlight. Sie trifft auf die MIH - Musikinitiative Herzogenaurach, mit der sie immer wieder Bands und Musiker miteinander austauschen."Der Gig auf der Kirchweih wird ein ganz besonderes Erlebnis werden - für euch und für uns", so "Musiggfabrigg".Am Sonntag beginnt der Kirchweihbetrieb bereits um 10 Uhr und gleichzeitig ist der Frühschoppen im Festzelt. Um 11 Uhr sorgt die ATM Bluesband (Mundharmonika, Gitarre, Bass, Schlagzeug und Gesang) für Stimmung, ihr musikalisches Programm konzentriert sich auf Blues und Bluesrock Die Kinder können sich im Engelgarten bei den Fahrgeschäften vergnügen und die Eltern - speziell die Väter - genießen ein oder mehrere Seidla Bier in geselliger Runde.Im Festzelt wird derweilen schon der Mittagstisch gedeckt. Ab 12 Uhr dürfen die Kerwafreunde nach Lust und Laune schlemmen, was das Zeug hält. Die Küche ist auf alles vorbereitet! Nach einem sicherlich leckeren Mittagsmahl tut erst einmal eine kurze Verdauungspause gut, bis dann um 16 Uhr die "Calimeros", die Partyband schlechthin, aufspielen. Spätestens jetzt wird es kaum einen Gast mehr auf seinem Platz halten können, sondern auf die Tanzfläche ziehen.Zusätzlich ist am 1. Juli auch Kirchweihmarkt. Die Geschäfte in der Innenstadt haben von 13 bis 18 Uhr geöffnet, bieten ein buntes Markttreiben und laden zum Bummeln und Erleben ein.Der Kirchweihmontag beginnt mit dem Kirchenzug um 8.45 Uhr, ausgehend vom Schillerplatz mit Ziel Kirchplatz. Dort wird dann um 9 Uhr der Gedächtnisgottesdienst gefeiert. Die musikalische Umrahmung übernimmt die Stadtkapelle Höchstadt , genauso wie sie zum traditionellen Frühschoppen im Festzelt aufspielt. Ab 18 Uhr sorgt die Blaskapelle Gremsdorf musikalisch für die richtige Kerwastimmung.Der Dienstag ist der Familien- und Seniorentag, an dem alle Fahrgeschäfte zu besonderen Preisen genutzt werden können. Ab 14 Uhr gibt es ein buntes Familienprogramm und von 13 bis 15 Uhr sind die Senioren bei Unterhaltungsmusik ins Kerwazelt eingeladen. Die Ausgabe der Essens- und Getränkegutscheine an die Senioren erfolgt von 13 bis 14 Uhr im Festzelt.Natürlich bleibt es aber auch in der WM spannend. Die Organisatoren haben auch die Fans nicht vergessen. Alle Spiele mit deutscher Beteiligung werden am 2. und 3. Juli live übertragen! Übrigens kosten alle musikalischen Events keinen Eintritt! Das ist noch ein Grund mehr, einen Kerwabesuch in Höchstadt einzuplanen! Jung und Alt, Ortsansässige, Freunde und Verwandte, einfach alle aus der Region sind zur Höchstadter Kerwa herzlich eingeladen!