Die Höchstadter Kommunionkinder sind auf ihren großen Tag vorbereitet

Der Tag der Erstkommunion wird von vielen Kindern aufgeregt erwartet, ein Kommunionskurs bereitet die Kleinen auf den großen Tag vor. In der Pfarrei St. Georg beginnt die Vorbereitung auf die Kommunion bereits im Oktober mit einem ersten Infoabend, wie Höchstadts Dekan Kilian Kemmer erklärt. Schon seit Jahren habe man die Kommunionsvorbereitung aus der Schule in die Gemeinden ausgelagert. Nur manchmal komme es noch vor, dass ein Pfarrer in einer dritten Klasse unterrichte.



In diesem Jahr sind es 44 Kinder, die sich auf ihre Erstkommunion vorbereiten. Am Sonntag sind zuerst die Schüler der Anton-Wölker-Schule an der Reihe. Am nächsten Sonntag sind die Schüler der Grundschule-Süd, der Don-Bosco-Schule und der Grundschule Lonnerstadt an der Reihe. Die Höchstadter Pfarrei musste sich außerdem auf die veränderten Lebensumstände der Kinder einstellen. So fanden die Gruppenstunden beispielsweise immer an einem Freitag Nachmittag statt, weil die Kinder unter der Woche mit schulischen Aktivitäten beschäftigt sind.



Weil in vielen Familien der Glaube nicht mehr so sehr im Mittelpunkt stehe wie es früher der Fall war, muss in der Vorbereitung oft bei den Grundlagen anfangen werden. "Wir müssen davon ausgehen, dass außer an Grundkenntnissen nichts da ist", sagt der Dekan. Das Beginne schon damit, wie sich die Kinder in der Kirche richtig verhalten, "schließlich ist eine Kirche keine Turnhalle, sondern ein sakraler Raum", betont Kemmer.



Seit einem Jahr Gewänder

Dass die Kinder seit einem Jahr in Gewändern statt in Kleid und Anzug die Erstkommunion feiern, sei inzwischen von Eltern und Kindern akzeptiert worden, berichtet Kemmer. Nur vereinzelt wünschen sich noch Das Angebot der Gewänder habe es in Höchstadt schon seit vielen Jahren gegeben. Im vergangen Jahr hat der Dekan die Gewänder dann einheitlich eingeführt. "Wir wollten die Modenschau verbannen. In der Kirche sind vor Gott alle gleich", betont der Geistliche. Logistisch sei es mit den Gewändern für sein Team jedoch eine größere Herausforderung, schließlich müssen diese gewaschen und umgenäht werden. Das Nähen übernehmen die Barmherzigen Brüder in Gremsdorf.



Außerdem ist es für die Pfarrei immer schwieriger geworden, für den Kommunionsunterricht Eltern zu finden. "Es ist ein zeitliches Problem, aber auch ein Identifikationsproblem mit dem Glauben und der Kirche", sagt Kemmer. Deshalb hat die Pfarrei vor einigen Jahren ein Team aus zehn Helfern ausgebildet, das jedes Jahr für den Unterricht zuständig ist. Dabei bildet jeweils eine Betreuerin ein Tandem mit einem Elternteil. So können mit dem Team in jedem Jahr neue Module für den Unterricht erarbeitet werden.



Sechs Gruppenstunden

Sechs Gruppenstunden besuchen die Kinder vor ihrer Erstkommunion, wie Gemeindereferent Michael Knopf erklärt. Vor jeder Gruppenstunde wird im Pfarrsaal gesungen und dann ein Weggottesdienst in der Pfarrkirche gefeiert. "Wir bereiten den Weg zum Altar vor", erklärt er. So haben sich die Kinder in der ersten Gruppenstunde mit ihrer Taufe und mit der Bedeutung des Weihwassers beschäftigt. Kurz vor dem großen Tag haben die Kinder praktische Dinge geübt. Sie durften beispielsweise vorab ein kleines Stück einer ungeweihten Hostie probieren, damit sie schon einmal auf den Geschmack und den Moment vorbereitet sind.



Erstkommunion 2018

Datum An diesem Sonntag, 8. April und am nächsten Sonntag, 15. April wird in Höchstadt der Weiße Sonntag gefeiert.



Zeit Der Gottesdienst beginnt jeweils um 9.15 Uhr. fr