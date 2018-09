Die Herzo Base: Ein idealer Ort für einen Garagenflohmarkt

Für Daniela Saam, die Organisatorin des ersten Garagenflohmarkts auf der Herzo Base, ist eines schon lange klar: Der neue Herzogenauracher Stadtteil ist geradezu prädestiniert für eine solche Aktion. "Es ist die perfekte Wohngegend für einen Garagenflohmarkt", sagt sie. Man habe dort ein verkehrsberuhigtes Wohnviertel und alles sei nah beieinander. Und so hat sie begonnen, eine Idee umzusetzen, die ihr schon lang im Kopf spukte.

Von 10 bis 16 Uhr

Daniela Saam hat mit Basaren Erfahrung, ist sie doch bei St. Otto Ansprechpartnerin für einen solchen. Kurzerhand wurden Zettel geschrieben und in die Haushalte im neuen Stadtteil eingeworfen. Nach kurzer Zeit habe es schon 30 Anmeldungen gegeben, sagt die 34-Jährige. Und so war es keine Frage mehr: Der erste Garagenflohmarkt auf der Herzo Base war geboren.

Daran teilnehmen dürfen die Bewohner des Stadtteils. Insgesamt 51 sind es geworden, die am kommenden Sonntag von 10 bis 16 Uhr ihre Sachen im Hof oder in der Seitenstraße oder klassisch in der Garage feilbieten. Von Kinderkleidung, die es bei den jungen Familien sicher zuhauf gibt, bis zum Spielzeug, vom Lampenschirm bis zum Geschirr kann so alles angeboten werden, was ein Haushalt gut brauchen kann, die Anbieter aber eben nicht mehr benötigen.

Kinderschminken mit dem KCH

Unterstützt wird die Bewohnerin der Romstraße von Stefan Brand, der im zweiten Bauabschnitt ein Haus gebaut hat. Gefreut haben sich beide, welch großes Interesse man bei den Bewohnern fand. Auch zwei Sponsoren tauchten auf, die die Kosten für Plakate und Werbung übernahmen. "So konnten wir das ohne Gebühr für die Teilnehmer machen", sagt die Organisatorin.

Und noch einen Unterstützer fanden Daniela Saam und Stefan Brand: den Karnevalsclub Herzogenaurach. Der Verein bietet ein Kinderschminken an und sorgt für die Bewirtung. Dessen Einnahmen kommen den Garden zugute.

Weitere Unterstützung

Die frühere Elternbeiratsvorsitzende des Kindergartens St-Magdalena freut sich außerdem, dass auch die Organisatoren des Garagentrödels der Innenstadt ihre Hilfe angeboten haben. "Sie standen uns mit Rat und Tat zur Seite", sagte Daniela Saam. Sie lassen übrigens in diesem Jahr ihre Veranstaltung ruhen. Der KCH stellt sich auf einem Grundstück der Stadt auf. Hier lobt die Organisatorin die Zusammenarbeit mit dem Rathaus, alles sei unproblematisch über die Bühne gegangen. Und so kann sich die junge Mutter freuen, dass sich ihre Idee einer familiengerechten Veranstaltung realisieren ließ. Auch sie selbst ist unter den Trödlern, wie zum Beispiel auch acht weitere Nachbarn in der Romstraße.

Jetzt fehlt eigentlich nur noch passendes Wetter.