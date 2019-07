"Die Gefahr blendet man aus"

Wasserretter ... das klingt im ersten Moment sowas von unspektakulär. Da holt man halt wen aus dem Wasser, bassd scho. Da ist der Begriff Rettungstaucher doch schon geläufiger. Man denkt unwillkürlich an Heldenmut, ja vielleicht sogar an die Navy Seals. Dass sich hinter dem Wasserretter viel mehr verbirgt, wird deutlich, wenn man tiefer in die Materie eintaucht, im wahrsten Sinne des Wortes.

Das Fachdienstabzeichen Wasserretter bekommt man keinesfalls auf dem Silbertablett serviert. Als Voraussetzung für den Erwerb muß man eine HLW-Ausbildung (Herz-Lungen-Wiederbelebung), das Deutsche Rettungsschwimmabzeichen in Silber und eine Sanitätsausbildung vorweisen sowie aktiv als Rettungsschwimmer im Wasserrettungsdienst tätig sein. Während der Ausbildung erfährt der Anwärter u.a. eine Funkausbildung und lernt die Knotenkunde. Zudem ist die Ausbildung zum Wasserretter Grundvoraussetzung für die Ausbildung zum Rettungstaucher oder Bootsführer. Soviel also zur Theorie.

Um mehr über den Wasserretter zu erfahren, ist die Wasserwacht Ortsgruppe Höchstadt der richtige Ansprechpartner, verfügt diese doch über 13 Wasserretter. Zwei dieser stillen Helden, der Vorsitzende der Wasserwacht Ortsgruppe, Alexander Pauls (34), und der stellvertretende Jugendleiter Jonas Dresel (22), stehen Rede und Antwort.

Hallo Alex, hallo Jonas. Wie genau muß ich mir so einen Wasserretter eigentlich vorstellen? Wie einen Taucher?

Jonas Dresel: Die Ausrüstung des Wasserretters besteht aus Neoprenanzug, Auftriebsweste, Helm, Schnittschutzhandschuhen, Neoprenfüßlingen, Schwimmbrille, Tauchermesser, Signalpfeife, Leine, Knicklicht für Nachteinsätze, sowie dem Wurfsack als Rettungsmittel der ersten Wahl.

Rettungsmittel der ersten Wahl?

Dresel: Ja, der Sprung ins Wasser sollte die letzte Möglichkeit sein, um einen Verunglückten zu retten.

Wo setzt man denn den Wasserretter ein?

Alexander Pauls: In unserem Einzugsgebiet zur Suche von Vermissten, z.B. in der Aisch oder an Wehren. Aber auch als Bootsbesatzung.

Unser Einzugsgebiet... ich weiß, dass ihr aber schon des Öfteren in Lofer beim Wildwasserslalom gewesen seid. Wie kommt man denn zu sowas?

Pauls: Der Bayerische Kanuverband veranstaltet jedes Jahr die Saalachtaler Kanutage in Lofer (Österreich) mit der Deutschen Meisterschaft im Wildwasserrennsport und Wildwasserkanuslalom. Ich selbst war bisher dreimal dabei. Dresel: Ich schon viermal.

Wie trainiert man denn einen Einsatz im Wildwasser? Hier bei uns geht das doch kaum.

Pauls: Direkt vor Ort in Lofer. Wir reisen zwei Tage vorher an. Man trainiert das an einer leichteren Stelle, die zwar auch Strömung hat, wo man aber nicht gefährdet ist, wenn man es nicht schafft. Dann trainieren wir auch an der Wettkampfstrecke unter realen Bedingungen und üben dann ebenfalls. Jedes Jahr neu, weil jedes Jahr die Situation anders ist.

Wie muß ich mir so eine Rettung vorstellen?

Pauls: Jedes Team besteht aus drei Personen, dem Halter, dem Springer und dem Läufer. Stürzt ein Kanufahrer aus dem Kanu ins Weisswasser, kommt er dort ohne Hilfe nicht mehr raus. Der Halter hält das Seil, der Springer springt ins Wasser (wenn die Möglichkeit zur Rettung mit dem Wurfsack nicht mehr gegeben ist) und der Läufer hilft beim Retten, um den Verunglückten aus dem Weisswasser ins Kehrwasser (ruhigeres Gewässer) zu ziehen und ihn aus dem Wasser zu ziehen. Es gibt mehrere Posten an strategischen Stellen.

Wie hoch ist das Risiko für die eigene Person, und hat man da nicht Angst? Pauls: Du hast keine Angst, wenn du weißt, dass du gute Kameraden hast. Beim Jonas hätte ich keine Angst. Du hast die Möglichkeit, ein Leben zu retten, in dem Moment denkt man da nicht drüber nach.

Dresel: Du darfst natürlich dein eigenes Leben nicht riskieren. Aber mit einem guten Team ...

Kostet es nicht trotzdem Überwindung, einfach so ins Wildwasser zu springen?

Dresel: Die Gefahr blendet man aus, man denkt nur daran, den Verunglückten zu retten.

Vertraust du deinen Kameraden blind?

Dresel: Muß man.

Pauls: Und natürlich dem Material. Wir schauen darauf, ob alles ganz ist. Du kontrollierst deine Ausrüstung und der Partner checkt deine Ausrüstung ebenfalls. Vielleicht denkst du, die Weste sitzt richtig, aber dein Partner sieht, dass dies nicht so ist und korrigiert das.

Worauf kommt es bei einem Einsatz in erster Linie an?

Pauls: Auf Kraft und Entschlossenheit. Wenn du springst, musst du voll den Willen haben, zu helfen.

Dresel: Du musst in der Lage sein, die Situation richtig einzuschätzen. Du musst sicher sein, dass du es auch kannst.

Was bewegt dich, während du auf einen möglichen Einsatz wartest? Woran denkst du? Dresel: Wir lassen die Strecke nicht aus den Augen. Pauls: Manchmal ist es schon anstrengend, weil man in den Neoprenanzügen mit Ausrüstung so schwitzt.

Gab es mal eine brenzlige Situation, in die ihr geraten seid? Pauls: Ja, vor drei Jahren. Es war eine Übungssituation. Schließt kurz die Augen, dann... der Ablauf hat nicht so funktioniert, das Seil war zu lang. Es ist an einem Stein hängen geblieben und ich bin zu weit rausgependelt. Bin an einer Stelle gelandet, wo die Strömung zu stark war, die Wassergewalt zu extrem, so dass ich erst nach mehreren Minuten durch einen weiteren Helfer rausgezogen werden konnte.

Was fühlt man in so einem Moment?

Pauls: Ich habe mich sicher gefühlt, ich war ja nicht allein. Und ich bin danach gleich wieder ins Wasser.

Was treibt euch an?

Dresel: Mehr Erfahrung zu sammeln.

Pauls: Die Anwendung des gelernten, aber sicher auch, dass man dann helfen kann. Ich würde das nicht machen, wenn es keinen Zweck erfüllen würde. Was ich interessant finde, ist die Gewalt des Wassers. Es kann nur kniehoch sein, aber du kannst schon nicht mehr stehen. Das man Respekt bekommt vor der Naturgewalt des Wassers. Das man schon deshalb etwas nicht leichtsinnig macht.

Der Weg zum Wasserretter ist kein leichter, das macht man nicht von jetzt auf gleich. Aus diesem Grund macht man das mit Herzblut. Man weiß, worauf man sich einläßt. Dresel: In Lofer ist es halt die Rettungssituation. Sonst gibt es ja nur Sucheinsätze.

Pauls: Ja, bei einem Einsatz weißt du nicht, was dich erwartet, in Lofer schon.