Die Frauen aus Hauptendorf stimmten auf den Advent ein

Inzwischen fand dieses Treffen bereits zum zwölften Mal statt.

Nachdem der Dorfplatz neu gestaltet worden war, wollten ihn die Hauptendorfer Dorffrauen auch mit Leben erfüllen und organisierten ein adventliches Treffen, das seitdem jedes Jahr stattfindet. Mit den Jahren ist auch der Fundus der Gegenstände für das jeweilige Treffen an Weihnachten oder Ostern angewachsen. Denn neben der Kapelle steht ein überdimensionierter Adventskranz, der mit vier Lichtern ausgestattet ist, die bis Weihnachten ihren Glanz erstrahlen lassen.

Christkind auf Stroh

Die Kapelle war auch heuer geschmückt und im Innern weihnachtlich dekoriert. In einer Krippe liegt das Christkind auf Stroh.

Am Samstag trafen sich die Hauptendorfer in lockerer Runde vor und im Feuerwehrhaus. Für das leibliche Wohl war bestens gesorgt, es gab Kaffee und Kuchen, aber auch Bratwürste.

Die Nachfolge der Dorffrauen um Gertraud Händel haben auch in diesem Jahr nunmehr Alexandra Brandl, Katrin Engl, Karin Jassmann, Claudia Kreuzer-Schmidthuysen, Elke Kreuzer, Petra Spichal, Ingrid Nagel, Petra Scheer, Ute Schühlein, Michaela Wilfer, Sandra Wittmann und Susanne Wolter angetreten. Unterstützt werden sie von den Ortsburschen. Außerdem helfen die ehemaligen Dorffrauen beim Kranzbinden mit.

Neben dem Feuerwehrhaus konnten weihnachtliche Accessoires erworben und im Feuerwehrhaus Kaffee und Kuchen genossen werden. Wer Lust hatte, konnte sich auch um eine Feuertonne scharen, um sich bei den kühler gewordenen Temperaturen zu wärmen. Bewährt hatte sich auch die offene Bühne hinter der Kapelle, die von Hannes Schmidthuysen und Frank Stefan aufgebaut wurde.

Für die musikalische Umrahmung sorgte zum einen der Jazz-Chor Herzogenaurach unter der Leitung von Margit Denk. Rund ein Dutzend Sängerinnen und Sänger haben sich in dieser Formation zusammengefunden, die für diesen Anlass weihnachtliche Lieder zum Besten gaben. Auf Anfrage sind die Sängerinnen und Sänger zu Auftritten gerne bereit.

Aber auch die Bühne wurde für musikalische Auftritte genutzt, so von Michael Erhardt mit seiner Veh-Harfe, Herbert Händel mit dem Saxophon, Herbert Erhardt an der Gitarre, Reinhard Heuer und Katrin Engl sowie Tami Engl mit dem Glockenspiel. Außerdem stimmten Genoveva und Theresa Rockel mit Euphonium und Trompete auf die besinnliche Zeit ein. Die Moderation hatte auch in diesem Jahr in bewährter Weise Bernhard Wilfer übernommen.

Erlös für guten Zweck

Auch das Herzogenauracher Christkind kam in Begleitung zu Besuch und trug vom Balkon des Feuerwehrhauses den Prolog vor. Außerdem beschenkte es die Kinder und stellte sich auch gern für ein Foto mit den Kleinen zur Verfügung.

Die aktive Ortsgemeinschaft Hauptendorf hofft auch in diesem Jahr mit der Veranstaltung im Advent einen Überschuss zu erlösen, der für einen guten Zweck verwendet werden soll.