Es war eigentlich nur eine Frage der Zeit, und der Absage in Hemhofen werden vielleicht noch weitere folgen. Bürgermeister Ludwig Nagel (CSU) musste mit Bedauern am Donnerstag die vom 1. bis 4. Mai geplante Kirchweih, die erste in der Region, wegen des Coronavirus absagen. "Es ist natürlich sehr sch...