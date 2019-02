Die Bürgerinitiative "Pro Aurachtalbahn" hält an ihrer Forderung fest

Denn man will an der Forderung nach einem Standardisierten Bewertungsverfahren für die Aurachtaltrasse als S-Bahn festhalten.

Nach dem Beschluss des Stadtrats am 29. Januar gegen das Bürgerbegehren habe man in "unzähligen Gesprächen mit Bürgern" feststellen können, dass damit dem Demokratieverständnis größerer Teile der Bevölkerung der Stadt nicht entsprochen worden sei. Das schreiben stellvertretend für die Bürgerinitiative "Pro Aurachtalbahn" Peter Dittrich und Martin Harrer.

Entgegen der Argumentation von Vertretern der CSU-Fraktion und der Fraktion der Freien Wähler habe der Bürgermeister mit der rot-grünen Mehrheit im Stadtparlament das Bürgerbegehren für unzulässig erklären lassen, heißt es in dem Schreiben, das auch allen Stadträten zuging. Die Begründungen erscheinen für die Verfasser als "konstruiert und nur vorgeschoben". Vor allem das Verhalten der Grünen, so heißt es, gebe größte Rätsel auf. So hätten deren Fraktionsvorsitzende und der Dritte Bürgermeister das Bürgerbegehren mit ihren Unterschriften unterstützt, in der Stadtratssitzung aber dagegen gestimmt.

Scheitert Stub wegen der Kosten?

Mit der Ablehnung der Prüfung eines S-Bahn-Anschlusses für Herzogenaurach, so schreiben Dittrich und Harrer weiter, "entsteht vielfach der Eindruck, dass gegen die Interessen der Stadt verstoßen wird." Für die Initiative mehren sich Hinweise, dass die Stadtumlandbahn (Stub) an an den Kosten scheitern könne. Die Stadt Erlangen werde die für sie anfallenden Kosten nicht stemmen oder nur mit der Aufnahme von weiteren Schulden aufbringen können - eine Situation, die schon 1998 einen Stopp durch die Regierung von Mittelfranken bewirkt habe. "Falls die Regierung erneut nicht zustimmt, wäre das Projekt Stub zum Scheitern verurteilt", behaupten die Schreiber.

Wenn die Stub aber nicht kommt und gleichzeitig die Reaktivierung der Aurachtalbahn verhindert wird, "steht Herzogenaurach mit leeren Händen da. Wir haben dann weder einen S-Bahn-Anschluss noch einen Straßenbahnanschluss nach Erlangen, also keinen Schienenanschluss an die Metropol-Region", heißt es wörtlich.

BI sieht "grobe Fehler"

In der Begründung der Ablehnung des Antrages führe der Bürgermeister unter anderem an, dass vom Zweckverband Stadt-Umland Bahn eine Untersuchung unter objektiven Gesichtspunkten über eine mögliche Reaktivierung der stillgelegten Aurachtalbahn durchgeführt worden sei.

Diese Aussage sei aber unzutreffend. Der Zweckverband Stadt-Umland-Bahn habe nämlich die Aurachtaltrasse als Straßenbahn von Herzogenaurach bis Erlangen-Bruck, nur als Teil eines Paketes, mit anderen Strecken untersucht. "Grob verfälschend " ist das nach Ansicht der Schreiber auf der Kostenseite. Hier seien zum Beispiel als größter Einzelposten, ca. 25 Prozent der Gesamtkosten, für eine mögliche Entwässerung der Trasse angesetzt, obwohl eine Entwässerung bei einer bereits bestehenden Trasse nicht notwendig wäre.

Grobe Fehler will die BI auch bei den Nutzen-Daten erkennen. Hier stellt man fest, dass nur eine Straßenbahn bis Erlangen-Bruck untersucht wurde. Die möglichen Fahrgastzahlen der Haltestellen der S-Bahn Erlangen-Paul-Gossen-Straße - mit dem Siemens-Campus mit 14 000 Beschäftigten - und auch der Bahnhof Erlangen seien nicht berücksichtigt worden. Die Option S-Bahn sei noch nie untersucht worden. Von einer objektiven Untersuchung als S-Bahn durch den Zweckverband Stadt-Umland-Bahn könne deshalb keine Rede sein, behaupten Dittrich und Harrer.

Forderung bleibt

Die Bürgerinitiative teilt abschließend mit, "dass wir unsere Forderung, dass ein unabhängiges Planungsbüro mit der Durchführung des Standardisierten Bewertungsverfahren für die Aurachtaltrasse als S-Bahn beauftragt wird, weiter verfolgen werden."