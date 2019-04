Die Aurach-Sängergruppe dankt Emilie Meier

Einen Abschied und eine Uraufführung erlebten die Gäste des Gemeinschaftskonzerts der Aurach-Sängergruppe am Sonntagnachmittag in Weisendorf. Unter dem Motto "Mit Lieb' bin ich umfangen" hatte die Gruppenvorsitzende Emilie Meier zum letzten Mal das Konzert organisiert. "Ich freue mich, dass die Chöre spontan zu meinem letzten Konzert zusagten", meinte sie etwas gerührt. Der Abschied von Emilie Meier nach 28 Jahren war für die Chöre und Besucher in der überfüllten Sporthalle die Überraschung des Nachmittags.

Bei dem nahezu dreistündigen Konzert ging es um die Liebe mit all ihren Facetten. Unter der humorvollen Moderation Christian Kaltenhäuser spannte sich der Bogen vom Renaissance-Madrigal über klassisch-romantische Gesänge bis hin zum europäischen Volkslied und zu neuzeitlichen Liedschöpfungen.

Ein Höhepunkt des Nachmittags mit den bunten Chorbeiträgen waren die Uraufführung des Liebesliederzyklus von Ehrenchorleiter Manfred Maier. Der Komponist hatte mit "Die Eine" die vier Gedichte "Du bist wie eine Blume", "Hast du die Lippen mir wund geküsst", "Sie liebten sich beide" und "Die Rose und die Lilie" von Heinrich Heine vertont. Vorgetragen wurde der Zyklus vom Gastchor aus Ottensoos.

Auch die Beiträge der Sopranistin Cornelia Schmid und des Tenors Christian Kaltenhäuser, begleitet von Peter Willert am Klavier, waren ein Höhepunkt des Konzertes. Mit der Arie der Pamina "Ach ich fühl's" aus "Die Zauberflöte" sang sich Cornelia Schmid in die Herzen der Besucher. Auch beim zweiten Stück "Habanera" aus der Oper "Carmen" von George Bizet wurde die Sopranistin mit tosendem Beifall belohnt. Auch mit "Lippen schweigen" von Franz Lehár aus der Operette "Die lustige Witwe" konnten die Sopranistin und Christian Kaltenhäuser überzeugen. "Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt" aus dem Film "Der blaue Engel" durfte nach dem Motto des Konzertes natürlich nicht fehlen. Mitwirkende Chöre und Vokalensembles waren der Volkschor Herzogenaurach, der "Herzochor" Herzogenaurach, "Ton in Ton" Herzogenaurach, der MGV "Fidelia" Münchaurach, "Voice Garden" Münchaurach, die Chorgemeinschaft Falkendorf-Kriegenbrunn, die Chorvereinigung Frauenaurach, "Cantus Vox" Niederndorf und der Landfrauenchor Erlangen-Höchstadt.