Die "Aaschparade" soll der Höhepunkt der Aischer Kerwa werden

Im Jahr 2008 hat Bürgermeister Karsten Fischkal (FW) den Bieranstich - damals beim Rittmayer - wieder eingeführt. Für ihn war es der zwölfte Bieranstich in Aisch in seiner Amtszeit. Neu hingegen ist heuer der Sicherheitsdienst, bestehend aus fünf Mann, die das Geschehen auf der Kerwa unauffällig überwachen.

Ein Schlag genügt

Auch Philipp Müller, genannt "Goober", der Vorsitzende der Ortsburschen, begrüßte alle Kerwasfreunde, darunter neben seinen Kerwasburschen in den grünen T-Shirts die Vertreter aller Parteien und wünschte wie Fischkal allen eine friedliche, schöne Kerwa. Gleich beim ersten Schlag des Bürgermeisters saß der Hahn fest im Fass und der goldene Gerstensaft floss in die Maßkrüge. Beim Anstoßen stimmten die Burschen ihr Kerwaslied an: "Die Kerwa is kumma ..." Gegenüber verkauften die Kerwasburschen Bratwürste und Steaks im Brötchen. Zum Bier braucht man halt eine gute Unterlage.

Am Samstag stellen die Kerwasburschen dann um 16 Uhr ihren Baum auf. Wichtig dabei ist laut Müller, dass alle Aischer, aber auch Nichtaischer die Mannsbilder durch Zurufen und Anfeuern bestens unterstützen. Den Baum spielt Stefan Mönius von den "Aischtaler Knutschbären" rein. Bei "Small Willy's Bar" geht später die Ballermann Party ab.

Tanz um den Baum

Am Sonntag können die Familien nach dem Kerwasgottesdienst bei hoffentlich bestem Wetter über die Kerwasmeile flanieren. Ein Höhepunkt soll das "Raustanzen" um 18.30 Uhr am Kerwasbaum werden. Deftige Kerwaslieder erklingen genauso wie schon beim Baumaufstellen. Musikalische Unterstützung holen sich die Burschen dazu von der Blaskapelle Zentbechhofen. Und dann wird ab 21 Uhr die Aischer Hauptstraße zur Partymeile. Die legendäre "Aaschparade" geht heuer in die elfte Runde und beginnt diesmal eine Stunde früher. Start ist beim Rittmayer und Ende bei "Small Willy's Bar".