Deutsch-österreichische Freundschaft erklingt im Herzogenauracher Vereinshaus

Der Herzochor bereitet sich unter der Leitung von Gerald Fink intensiv auf das große Konzert "Hits nonstop" am 20. Oktober anlässlich der 50-jährigen Städtepartnerschaft zwischen Wolfsberg und Herzogenaurach vor. Bei dem Konzert im Vereinshaus wird auch der Realschulchor, geleitet von Nina Pörner, mitwirken, und als Gaststars werden "Die Neffen von Tante Eleonor", eine in Österreich sehr bekannte A-cappella-Band aus Kärnten, auf der Bühne stehen. Nach den Feierlichkeiten zum Partnerschaftsjubiläum in Wolfsberg/Kärnten vom 4. bis 7. Oktober gibt es in der Aurachstadt mit dem Konzert einen weiteren Höhepunkt.

Der Herzochor probt regelmäßig in der Aula der Realschule. Der engagierte Chorleiter Gerald Fink legt bei den Proben Wert auf Pünktlichkeit und versteht es, die rund 80 Sänger von Beginn an zu motivieren. Die Chorprobe beginnt mit Bewegungs- und Atemübungen, mit einem intensiven Einsingen und den Stimmbildungsübungen mit Andrea Kaschel. "Eine intensive und individuelle Stimmbildung, die unsere Chorproben begleitet, zahlt sich enorm aus", sagt Fink vor Beginn der Chorprobe. Das Repertoire des Chores ist breit gefächert und besteht aus geistlichen und weltlichen Werken aus verschiedenen Epochen, aber auch aus eigenen Kompositionen des Chorleiters. Dass der Chor auch Hits und Stücke von Peter Maffay, Billy Joel oder Udo Jürgens und Abba sowie weiteren Interpreten beherrscht, ist am 20. Oktober im Vereinshaus zu hören.

Besonders freut sich Fink über die Mitwirkung der A-cappella-Band aus der Partnerstadt. "Unsere Stimmen sind unsere Instrumente - unser Ziel ist es, mit unserem Publikum gemeinsam Spaß zu haben", sagen die vier Sänger Tommy Schmid, Christoph Murke, Marko Zeiler und Andi Hobel, die in Österreich bereits zahlreiche Fernsehauftritte absolviert haben.

Doch stets steht die Frage im Raum, wer denn Tante Eleonor ist, die bei jedem Auftritt dabei ist, auch wenn man sie nicht sehen kann? Darauf will die A-cappella-Truppe keine Antwort geben: "Sie bleibt lieber geheim und verrät ihre Identität nicht. Aber wir sind durch ihre harte Schule gegangen und versuchen, sie stolz zu machen", sagt Sänger Thomas Schmid. Vielleicht gibt sich Tante Eleonor in Herzogenaurach zu erkennen und die vier Sänger geben das Geheimnis preis.

Mitswingen und mitlachen

Die Besucher des Konzertes am 20. Oktober dürfen jedenfalls eintauchen in bekannte Hits und in die Welt der vokalen Pop-Kultur. "Die A-cappella-Gruppe erzeugt mit ihren ausgewogenen Stimmen sowohl klare sphärische Klänge als auch rhythmische Vielfalt", sagt dazu die Managerin Marion Schmid. So zählen Eigenkompositionen, Cover-Songs und bekannte Kärntner Lieder ebenso zur Show wie der Humor auf der Bühne. Auch im Vereinshaus werden anspruchsvolle A-cappella-Songs mit witzigen und unterhaltsamen Stücken aus Pop, Rock und kulturellem Liedgut zu hören sein, die zum Mitswingen, Mitfühlen und Mitlachen einladen.

"Mit unserem zum großen Teil selbst geschriebenen Arrangements bekannter Pop-Songs erwecken wir für das Publikum immer wieder neue Geschichten zum Leben. Wir vermitteln Freude und Spannung auf der Bühne und lieben die Interaktion mit dem Publikum", macht die Managerin auf das Konzert neugierig. Karten sind erhältlich bei Welker Schlafkultur, Schreib- und Spielwaren Ellwanger sowie bei Bücher, Medien & mehr.