Der Herzo-Garten steht jetzt bereit

In diesen Wochen entsteht an der Schütt, hinter der Bushaltestelle, der Herzo-Garten. Er soll künftig Raum für urbanes Gärtnern in der Stadt bieten. Die Stadt Herzogenaurach und die Volkshochschule laden am Mittwoch, 27. Februar, um 19.30 Uhr zu einem Informationsabend im Konzertsaal der Musikschule, Kirchenplatz 11 ein. Interessierte erfahren in dieser Veranstaltung, was konkret entstehen wird und welche Freiräume für weiteres Gestalten bestehen. Der Herzo-Garten soll allen Bürgern zur Verfügung stehen, um urbanes Gärtnern auszuprobieren und zu nutzen. Die VHS bietet im Frühjahr zusätzlich Workshops und Informationsreihen zum umweltfreundlichen Gärtnern im Herzo-Garten an. Auch können Interessierte den Garten nicht nur selbst mitgestalten, Mitmachen ist hier ausdrücklich erwünscht, teilt die Stadt mit.