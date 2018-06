Der Heilige Geist gibt Kraft

Jede der fünf Firmgruppen hatte sich in der Vorbereitung intensiv mit Fragen des Glaubens und des Lebens auseinandergesetzt.



Bei der Firmung wird den Jugendlichen der "gute Geist Gottes" geschenkt. Er soll sie stärken und kräftigen in ihrem Leben. "Die Firmung ist die Vollendung der Taufe. Es ist das persönliche Ja, das damals andere für euch gesprochen haben", erklärte der Weihbischof. Der Auftrag an uns alle sei es, sich mit den Fragen des Glaubens zu beschäftigen - auch über die Schulzeit hinaus.



Gössel predigte: "Die Kraft, auch im Zweifel Jesus Christus niemals loszulassen, schenkt uns der Heilige Geist. Er hält die Verbindung zu Christus, aber auch unter uns Christen. Er sorgt dafür, dass Jesu Worte unser Herz erreichen, dass wir mit ihm verbunden sind und als Gemeinschaft zusammen bleiben."



Firmung gehört einfach dazu

"Ich habe mich zur Firmung entschieden, weil ich denke, dass das als Christin dazu gehört. So wird man in der Kirchengemeinde als erwachsenes Mitglied angesehen.", erklärte Hannah Geier vor dem Gottesdienst. Ihre Patin Stefanie Brückl nimmt das Patenamt sehr ernst: "Ich sehe meine Aufgabe darin, für Hannah da zu sein, egal in welchen Lebenslagen. Ich möchte, dass sie weiß, dass meine Türe immer für sie offen steht."



Die Firmlinge überreichten dem Weihbischof einen Essensgutschein als Geschenk: "Wir haben gehört, dass Sie die italienische Küche lieben." Natürlich bekam er auch ihre Firmspende, die für benachteiligte Jugendliche in aller Welt gedacht ist. Sie bedankten sich auch bei Pfarrer Thomas Ringer und Pastoralreferendin Dagmar Haas für die gute Vorbereitung mit Blumen und Geschenken. Auch für die Firmhelfer - eifrige Mütter oder Verwandte - gab es je eine Blume zum Dank.



Die junge Kirchenband "Mittendrin" aus Hausen umrahmte den Festgottesdienst mit schwungvollen Liedern. An der Orgel saß Markus Stubenvoll. Im Anschluss an den feierlichen, für die Firmlinge sicher unvergesslichen Gottesdienst, waren diese mit Eltern und Paten zu einer Agape ins Pfarrzentrum eingeladen.