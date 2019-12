In Höchstadt boomt die Baukonjunktur. Auf der Liste derer, die gerne ein Baugrundstück in Höchstadt hätten, stehen hunderte von Bewerbern. Um einen Teil der Nachfrage befriedigen zu können, beschloss der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung die Bebauungspläne "Etzelskirchen West II" und "Lehmgrube I...