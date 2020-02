Dechsendorf verliert Metzgerei und Raiffeisen-Schalter

Es ist ein Dämpfer für die Geschäftswelt im Seebachgrund. Der Erlanger Stadtteil Dechsendorf verliert mit dem Schalterservice der Raiffeisen und der Metzgerei Dürrbeck zwei Anziehungspunkte der Geschäftswelt. Beide liegen direkt gegenüber voneinander in der Naturbadstraße.

Bank: Gestern der letzte Tag

Für die Mitarbeiter der Geschäftsstelle der Raiffeisenbank Seebachgrund ist ab Freitag Schluss in Dechsendorf. Dann gibt es keinen Service am Schalter mehr, sondern ausschließlich Geldautomat und Kontoauszugsdrucker.

Damit reagiert die Raiffeisen auf den anhaltenden Trend unter den Kunden, immer mehr Bankangelegenheiten online zu erledigen. Der Schalterdienst bindet Personal und rechnet sich bei sinkender Frequenz der Kunden für viele Bankhäuser immer weniger.

Metzger schließt Ende März

Gleich gegenüber liegt die Metzgerei Dürrbeck. Sie hat angekündigt am 28. März zu schließen. Hauptsächlich aus Altersgründen, wie Inhaber Jörg Friedrich erklärt. Er wird 65, seine Frau Brigitte ist 60. Eine dringende Investition in neue Kühlräume lohne sich nicht mehr. Und ob die technisch veraltete Anlage einen weiteren Sommer mit Rekordhitze durchhält, sei nicht zu erwarten, so Friedrich. Fünf Angestellte haben die Friedrichs. Ein Teil gehe ebenfalls in Rente, ein Teil komme woanders unter.

Und ein Nachfolger? "Schwierig", sagt Friedrich. Die Metzgerei sei fast 100 Jahre alt.Vor einer Verpachtung müsste der Betrieb EU-Richtlinien-konform renoviert werden. Fest steht: Die Stammkunden werden die Traditionsmetzgerei in Dechsendorf noch vermissen.