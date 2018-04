Das Wetter macht Schluss mit Sommer: Morgen Gewitter über Franken

Übrigens:



"Am Montag überquert uns eine Kaltfront", prognostiziert Wetterexperte Stefan Ochs aus Herzogenaurach. "Schauer und Gewitter wechseln sich mit Zwischenaufheiterungen ab. Maximal werden 22-23 Grad erreicht und zwar wahrscheinlich schon am Vormittag. Der Westwind frischt in Böen stark, in Gewitternähe sogar stürmisch auf."Aktuell toben schon Unwetter über Deutschland. Gewitter der Warnstufe rot ziehen ganz knapp nördlich von Bayern an Franken vorbei. Der Deutsche Wetterdienst warnt : "Von Südwesten ziehen Gewitter auf. Dabei gibt es heftigen Starkregen mit Niederschlagsmengen bis 35 l/m² in kurzer Zeit sowie schwere Sturmböen mit Geschwindigkeiten bis 100 km/h (28m/s, 55kn, Bft 10) und Hagel mit Korngrößen um 2 cm."Die der Front am Dienstag folgende Luft sei vor allem in tiefen Luftschichten kühler, währende es oberhalb von 2000 Metern schon wieder wärmer werde, so der "Wetterochs". Dank dieser stabilen Schichtung sei es heiter bis wolkig und niederschlagsfrei. Weil die Sonne scheine, liege die Höchsttemperatur mit 22 Grad nur geringfügig niedriger als am Vortag. Der zeitweise mäßige und in Böen starke Wind weht aus West."Am Mittwoch überquert uns eine weitere Kaltfront", sagt Stefan Ochs vorher. "Sollte diese früh dran sein, wäre es schon ab dem Vormittag bewölkt mit Regenschauern bei knapp 20 Grad. Käme die Front erst am Abend, würde sie kräftiger ausfallen (Gewitter), weil vorher die Sonne scheinen und die Luft auf 22 Grad erwärmen würde."Am Donnerstag sollen die Höchsttemperaturen auf 16 Grad zurückgehen. Es sei dann wechselnd bewölkt mit vereinzelten Schauern. Der in Böen starke Wind wehe aus West. Damit sei dann die zweite Stufe der Abkühlung abgeschlossen: "Und wir sind mit den 16 Grad gerade mal bei den langjährigen Mittelwerten der Temperatur angelangt."Der Kaltluftvorstoß am Donnerstag sei von Grönland kommend in Richtung Portugal gerichtet, wir werden also nur gestreift, erklärt Stefan Ochs. Daher sehe es für das nächste Wochenende schon wieder nach einer deutlichen Erwärmung über 20 Grad aus.In den nächsten Nächten kühlt es dank Wind und Wolken nicht so kräftig ab. Die Temperaturminima liegen bei 10 Grad. Deutlich kälter soll es erst in der Nacht zum Freitag werden. Zumindest in ungünstigen Lagen ist dann geringer Frost zu befürchten.Bei der Rekordjagd nach dem wärmsten April zeichnet sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit dem Jahr 2007 ab. Im Augenblick führen wir dabei im direkten Vergleich mit gut einem Grad, aber der April 2007 hat erst im letzten Drittel so richtig aufgedreht mit einer durchschnittlichen Höchsttemperatur von gut 22 Grad. Das werden wir nach den vorliegenden Prognosen nicht erreichen. Aber wir haben ja noch den Vorsprung, von dem wir zehren können.Der Deutsche Wetterdienst (DWD) schreibt: "Der Frühsommer geht also - und macht dem Frühling wieder Platz." Bei den Aussichten für die kommende Woche sind sich Stefan Ochs und DWD weitgehend einig. Der DWD prophezeit: Bereits am Montag überquert eine Front den Freistaat von Nordwest nach Südost. Davor sind vor allem im östlichen Bayern noch einmal sommerliche 26 Grad drin, bevor es auch dort nach dem Durchzug von Schauern und vereinzelten Gewittern abkühlt. Schon am Dienstag beruhigt sich das Wetter, es wird ein sonniger Tag erwartet mit Temperaturen von 19 bis 24 Grad.In der zweiten Wochenhälfte geht es dann noch eine Etage tiefer: Bei Schauern mit sonnigen Abschnitten werden nur noch 15 bis maximal 19 Grad erwartet. "Absolut normales Frühlingswetter", wie der DWD-Meteorologe sagte. Für das kommende Wochenende deutet sich dann wieder trockenes Wetter an.