Das Wetter in Franken: Die nächste Kaltfront rauscht heran - gibt es Hoffnung fürs Wochenende?

Der April macht seinem Namen alle Ehre und sorgt in Franken auch weiterhin für wechselhaftes Wetter. Nach den Schauern und Gewittern in der Nacht auf Mittwoch erwarten uns zwei schöne Tage mit relativ milden Temperaturen, ehe in der Nacht von Donnerstag auf Freitag die nächste Kaltfront von Südwesten her zu uns zieht. Und die hat vermutlich neue Schauer und Gewitter im Gepäck. Wie stark diese ausfallen werden, lässt sich noch nicht genau sagen - aber es besteht Unwetter-Potential. Wetterexperte Stefan Ochs aus Herzogenaurach hat die aktuelle Wettervorhersage für Franken für Sie."Die Sonne schien am Dienstag vor allem östlich der Regnitz häufiger als erwartet. Das wiederum führte zur Bildung nachmittäglicher Schauer und Gewitter, die nach Westen wanderten", erklärt der "Wetterochs". Jetzt habe wieder die Jahreszeit begonnen, in der schon kleine Veränderungen der Bewölkungsverhältnisse große Auswirkungen haben könnten. "Erst im September wird die Wettervorhersage mit sinkendem Sonnenstand wieder einfacher."Nächtliche Schauer und Gewitter klingen am Mittwochmorgen wieder ab. Im Laufe des Tages kommt dann mehr und mehr die Sonne heraus und es bleibt niederschlagsfrei. Maximal werden 19-20 Grad erreicht. Der schwache Wind weht aus wechselnden Richtungen.Der Deutsche Wetterdienst warnt für den Mittwochmorgen noch vor Schauern und Gewittern in Franken: "Heute früh vor allem in einem Streifen von NRW und dem nördlichen Rheinland-Pfalz über Hessen und dem Südwesten Thüringens bis nach Mittelfranken gebietsweise schauerartiger, vereinzelt mit Gewittern durchsetzter Regen."Wetterexperte Stefan Ochs prognostiziert einen schönen, milden, trockenen Donnerstag: "Am Donnerstag scheint die Sonne bis zum frühen Nachmittag ungestört und die Temperaturen steigen auf 21 bis 24 Grad. Anschließend ziehen von Südwesten her die Wolkenfelder einer Kaltfront auf." In welchem Ausmaß diese Front Regenfälle und Gewitter bringen werde, sei noch unsicher.Am Freitag wird sich wahrscheinlich an der nach Norden weiterziehenden Kaltfront ein Teiltief bilden und auch uns zeitweilige Regenfälle bringen. Sicher ist diese Entwicklung aber noch nicht. Sollte die Front rasch abziehen, würde der Tag doch ganz schön werden. Maximal werden 14 bis 20 Grad erreicht.Für Samstag und Sonntag sieht es sehr gut aus: Heiter bis wolkig, kaum Schauer und 20 bis 24 Grad warm.Die nächtlichen Tiefsttemperaturen liegen meist bei 6 Grad. Nur am Samstagmorgen wird es wohl kälter sein mit Minima um 3 Grad und da kann es dann auch örtlich geringen Bodenfrost geben.