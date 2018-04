Das (Un-)Wetter in Franken: Nach Saharastaub kommt die Kaltfront mit Gewittern

So wird das Wetter in Franken - stellen Sie sich auf einen feuchten und gewittrigen Dienstagabend ein: Der Montag war nicht so warm wie erwartet, aber dafür gab es einen guten Grund: Die dichten Schleierwolken bestanden am Montag aus mit Eiskristallen besetztem Saharastaub in 9000 Metern Höhe. Trotz der abgeschwächten Sonneneinstrahlung wurden in Nürnberg und Bamberg 23 bzw. 24 Grad erreicht, so Wetterexperte Stefan Ochs aus Herzogenaurach.



Am Dienstag Schauer und Gewitter



Für Dienstag hat der "Wetterochs" leider keine erfreulichen Nachrichten: "Am Dienstag kommen tagsüber im Vorfeld einer Kaltfront zu den hohen noch mittelhohe Wolkenfelder dazu. Gelegentlich kann es etwas regnen. Die Höchsttemperaturen liegen bei 18 bis 22 Grad. Am Dienstagabend überquert uns die Kaltfront mit schauerartigen und teilweise gewittrigen Regenfällen. Der Westwind lebt dabei etwas auf, ansonsten ist es schwachwindig."



Auch der Deutsche Wetterdienst (DWD) schätzt die Lage ähnlich ein: "Eine umfangreiche Tiefdruckzone dehnt von Südwesten her ihren Einfluss auf Deutschland aus. Dabei gelangt weiterhin milde, aber zunehmend feuchte und zu Gewittern neigende Luft zu uns." Für den Nachmittag und den Abend sagt der DWD in der Südwesthälfte Deutschlands ansteigende Gewittergefahr vorher - lokal mit Starkregen bis 25 l/qm in kurzer Zeit, kleinkörnigem Hagel und stürmischen Böen. Auch in der Nacht zum Mittwoch soll es in Bayern weiter gewittern, auch hier besteht die Gefahr von Starkregen: Bis zu 30 l/qm innerhalb mehrerer Stunden sind möglich.



Am Mittwoch und Donnerstag Wetterbesserung



Am Mittwoch und Donnerstag ist es laut Stefan Ochs heiter bis wolkig, wahrscheinlich bleibe es niederschlagsfrei. Die Höchsttemperaturen sollen auf bis zu 20 bzw. 23 Grad steigen, dazu weht ein frischer Wind aus Südost (Beaufort 5).



Am Freitag naht die nächste Kaltfront mit Gewittern



Die nächste Kaltfront erreicht uns in der Nacht zum Freitag mit Gewittern. Nachfolgend kommt es erneut zu einer raschen Wetterbesserung, so dass es am kommenden Wochenende voraussichtlich freundlich sein wird mit Höchsttemperaturen von 20 bis 24 Grad.



Kühle Nächte, aber vorerst kein Frost mehr



In den Nächten kühlt es auf Temperaturen um 6 Grad ab. Frost tritt im Vorhersagezeitraum nicht auf. Daher wird es in der Natur einen gewaltigen Entwicklungsschub geben. So ein Entwicklungsvorsprung birgt natürlich die Gefahr von Frostschäden, wenn es im letzten Aprildrittel oder Anfang Mai noch einen Kälteeinbruch geben sollte.