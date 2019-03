Das Storchenmännchen vom Schloss ist tot

Anhand der Beringung konnte der Storch identifiziert werden. Es handelt sich um den männlichen Storch mit der Ringnummer A6500 DER, der seit mehreren Jahren auf dem Schlossdach nistet. 2010 war er der erste Rückkehrer nach Herzogenaurach seit Jahrzehnten. Das berichtet die Sachgebietsleiterin für Umwelt- und Klimaschutz, Monika Preinl.

Der leblose Tierkörper wurde umgehend in das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit in Erlangen gebracht, um die Todesursache untersuchen zu lassen. Der pathologische Untersuchungsbericht liegt der Stadt Herzogenaurach nun vor. Demnach sprechen die Befunde für den Tod infolge einer Anämie, hervorgerufen durch eine offene Fraktur des Storchenbeines.

Die Stadt Herzogenaurach bedauert den Tod des Weißstorches. Wo und wie sich der Storch die tödlichen Verletzungen zugezogen hat, ist nicht bekannt. Zusammenhänge mit den Vergrämungsmaßnahmen auf dem Schlossdach erscheinen nach Meinung von Fachleuten unwahrscheinlich. Die Aufbauten, die nach naturschutzfachlicher Auflage der Regierung von Mittelfranken an den Kaminen des Schlossdaches angebracht wurden, um eine Wiederansiedelung und Störung der Störche durch die Baukräne während der Bauzeit zu vermeiden, wurden in Abstimmung mit einem Storchenexperten verletzungssicher gestaltet. Die runden Gitterstäbe, so Preinl, haben einen ausreichenden Abstand, die Spitze der Aufbauten wird durch eine Metallkugel gesichert. Die Gefahrlosigkeit der Aufbauten belegen laut Preinl außerdem die aktuellen Nestbauaktivitäten eines Storchenpaares.

Ursachen für die Verletzungen des Storches könnte es viele geben. Bekannt sind tödliche Unfälle in Zusammenhang mit ungesicherten Strommasten, spitzen Antennen und anderen für Störche schwer einschätzbaren Hindernissen.