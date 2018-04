Das Schloss Pommersfelden erwacht aus seinem Winterschlaf

Vorsichtig fegt Marga Schneider mit den Straußenfedern des Staubwedels über den Kronleuchter im Marmorsaal. Die einzelnen Steine pendeln hin und her, feiner Staub tanzt durch die Luft. Dann gehen Schneider und ihre drei Kolleginnen weiter zu den Fenstern. Nur mit einer Leiter kommen sie an die meterhohen Scheiben heran. "Es kann schon 20 Minuten dauern, bis ein Fenster geputzt ist", berichtet Birgit Wernsdörfer, die Schlossverwalterin. 365 Fenster gibt es insgesamt im Schloss.Wenn das Schloss Mitte März aus seinem Winterschlaf erwacht, beginnt für die vier Reinigungs-Damen die Hauptsaison. Bis Anfang November arbeiten sie drei Mal in der Woche in den prunkvollen Räumen. Weshalb die Reinigungskräfte nicht das ganze Jahr arbeiten, was ihre Aufgaben sind und auf was man beim Putzen in einem Schloss achten muss, lesen Sie in einem ausführlichen inFranken-Plus Artikel auf www.infranken.de . Dort finden Sie außerdem eine Fotogalerie mit Eindrücken aus dem Schloss.Außerdem ist der Text in der gedruckten Ausgabe des Fränkischen Tag Höchstadt/Herzogenaurach vom 21. April 2018 zu lesen.