Das neue Einsatzfahrzeug der Wasserwacht Höchstadt ist in ganz Bayern einmalig

Endlich zieht Leben ein in die Garage der Wasserwacht Ortsgruppe Höchstadt, und zwar in Form eines Jugend- und Einsatzfahrzeuges, welches nahezu in Eigenregie von der Ortsgruppe organisiert wurde. Am Samstag fand die Fahrzeugweihe statt. Neben Abordnungen von Wasserwachtortsgruppen aus Erlangen, Heroldsberg und Herzogenaurach, des BRK, sowie der FFW Höchstadt , waren auch der Landtagsabgeordnete Walter Nussel und Bezirksrätin Ute Salzner zu Gast.

MdB Stefan Müller (CSU) erschien in seiner Funktion als Vorsitzender des Kreisverbandes BRK Erlangen-Höchstadt und war voll des Lobes. "Jetzt fehlt eigentlich nur noch ein eigenes Boot" erklärte er, wofür er Beifall erntete.

Landrat Alexander Tritthart (CSU) zeigte sich schwer beeindruckt von der Präsentation des Fahrzeuges durch die Jugend. Er würde sich um den Nachwuchs keine Sorgen machen, sagte er.

Ausbildung unterstützen

Alexander Pauls, Vorsitzender der Ortsgruppe, nannte drei Punkte, welche das Fahrzeug so wichtig machen. Um die Jugendarbeit attraktiver zu machen, gelte es, mit der virtuellen Welt in Form von Handys und Tablets zu konkurrieren. Außerdem unterstützt es die Ausbildungsmöglichkeiten der Ortsgruppe. Drittens können mit dem Fahrzeug Einsätze ermöglicht werden, wie die Unterstützung beim MedWork-Triathlon oder den Kanu-Meisterschaften in Erlangen.

Doch der Weg zum Ziel war ein langer. Bereits 2016 hatte die Vorstandschaft die Idee für dieses Projekt. Seitdem war dies eine "Zeit des Bangens, des Hoffens und des Wartens", so Pauls. Durch die Nutzung der Plattform "smoost" kamen fast 2000 Euro zusammen, doch der Löwenanteil von 20 267 Euro wurde erst durch die Aktion "Viele schaffen mehr" der VR-Bank Erlangen-Höchstadt-Herzogenaurach möglich.

Bei dieser Aktion legt die Bank bei einer Spende von mindestens zehn Euro noch Mal zehn Euro drauf. Die Wasserwacht rührte die Werbetrommel für das Projekt und war sich auch für Einsätze im Edeka-Markt nicht zu schade. Dies erbrachte einen Zuschuss von 3140 Euro.

Dazu kamen eine nicht unerhebliche Spende des Rotary-Clubs und Spenden durch Haussammlungen. Das Fahrzeug hatte jedoch einen stolzen Preis. Samt Innenausstattung beläuft sich die Summe auf rund 48 000 Euro. Die Ortsgruppe und der Kreisverband steuerten weitere Gelder bei, so dass das Fahrzeug gekauft werden konnte.

Ein in Bayern einmaliges Fahrzeug, wie der Kreisvorsitzende Hans-Jürgen Seeg in seiner Rede erklärt. Komplett aus der Planung der Höchstadter Ortsgruppe entstanden, vereint es die Möglichkeit des Einsatzes für die Jugendarbeit, als auch als SEG-Einsatzfahrzeug (Schnelle Einsatz Gruppe).

Beklebung ist das i-Tüpfelchen

"Das ist kein Fahrzeug von der Stange", bringt es Pauls auf den Punkt. Das i-Tüpfelchen, so Pauls, wäre jedoch die Beklebung des Fahrzeugs nach neuesten Standards. Er erklärt zudem dass das Projekt noch nicht abgeschlossen sei und weiterer Unterstützung bedürfe. Den Segen erhielt das Fahrzeug schließlich von den Geistlichen beider Konfessionen, Dekan Kilian Kemmer und Pfarrer Gottfried Schlee. Pfarrer Schlee erklärte, dass es ihn freue, dass es noch gewünscht sei, den kirchlichen Segen zu erhalten und er bat Gott um Schutz für das Fahrzeug. Kilian Kemmer führte aus: "Ohne Wasser könnte fast nichts und niemand existieren."

Die beiden Geistlichen überreichten eine Christopherus-Plakette für allseits sichere Fahrt und ein stets sicheres Heimkommen. Einen weiteren Christopherus-Anhänger überreichte Frank Greif vom Rotary Club.