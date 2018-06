Das Herzogenauracher Ferienprogramm steht

"Mini-Mobil" für Kleinkinder





Langeweile dürfte in Herzogenaurach während der Sommerferien nicht aufkommen. Im Bürgermeisteramt stellten die Organisatoren aus dem Jugendhaus Rabatz und dem Generationenzentrum das Ferienprogramm 2018 mit viel Neuem, aber auch Altbewährtem vor. In diesem Jahr gibt es dazu mit "Abenteuer Ferien" für Kinder und "Feier deine Ferien" für Jugendliche sowie "Begegnungen, Gemeinsamkeiten, Erinnerungen" für Großeltern mit Enkeln gleich drei Programmhefte."Jedes Ferienprogramm lebt von den vielfältigen Angeboten und denjenigen, die sich an den Aktionen beteiligen. Deshalb gilt mein herzlicher Dank zunächst den Vereinen, Verbänden und Firmen sowie Organisationen, die den Kindern, Jugendlichen und Familien der Stadt ein wunderbares Programm bieten", erklärte Bürgermeister German Hacker SPD ) eingangs. Das Ferienprogramm startet am 30. Juli um 11 Uhr mit "Kinder in der Stadt" in der Fußgängerzone mit einem Fest und beendet die Ferien mit dem großen Abschlussfest am 7. September am Spielplatz Weihersbach.Wie Bea Wirth erklärte, gibt es in diesem Jahr 101 Ferienprogrammpunkte und zwölf neue Highlights im Kinderferienprogramm. "Klappe und Action" heißt in diesem Jahr das Spielmobilmotto. Dort wird eine Foto-Story gestaltet und ein Musikvideo gedreht oder es werden Trickfilme erstellt. Das Spielmobil ist jeden Montag bis Freitag von 11 bis 18 Uhr geöffnet und sowohl in der Stadt als auch in den Ortsteilen unterwegs.Die vielen unterschiedlichen Aktionen, die im Sommerferienprogramm angeboten werden, sollen die Vielfalt von Herzogenaurach zeigen. So können Kinder nicht nur verschiedene Sportarten probieren, sondern sie besuchen beispielsweise die Polizei , können Cremes herstellen, sich als Friseur probieren oder auch die "Eiszentrale" vom Eiscafé Carlo besuchen oder mit Oskar Pizza backen.Das "Mini-Mobil" wird im Weihersbach (8. August) und in Haundorf (22. August) sowie in Niederndorf (29. August) spezielle Angebote für Kleinkinder bereithalten. Die "Nachwuchs-Spielmobil-Kinder" können in einer Spielecke spielen. Wieder mit dabei sind das "Mini-Bällchen-Bad", das "Mini-Kinder-Karussell", die Kastenrutsche, die Hüpfburg und die Hüpftiere."Feier deine Ferien" heißt das Motto der kleinen Broschüre für die Jugendlichen. Los geht es am 27. Juli mit einer dreitägigen "School's Out"-Party im Rabatz. Auf die Jugendlichen warten tolle Acts und ein buntes Rahmenprogramm. Auch in diesem Jahr ist das Jugendhaus in den Sommerferien regelmäßig von Montag bis Freitag von 15.30 Uhr bis 21.30 Uhr geöffnet. Im sogenannten "FreiRaum" gibt es viel Platz für Kreativität, für zwanglose Treffen, Workshops oder Aktionen. Das Team des Jugendhauses hat wieder viele Kooperationspartner gewonnen, wodurch unterschiedlichste Angebote zustande kommen.Das dritte Programmheft richtet sich Großeltern und Enkel. "Das ist ein besonderes Anliegen des Generationenzentrums", erklären Evi Bauer und Simone Voit. Mit dem Angebot sollen der Dialog der Generationen gestärkt und Familien unterstützt werden. So können alle Altersgruppen voneinander lernen, sich in lockerer Atmosphäre austauschen und einander ergänzen, ergänzte der Bürgermeister. "Da Kinder mehr Ferien haben als Eltern Urlaub, ist auf diesem Weg auch ein entlastender Austausch der Generationen möglich", ist sich der Bürgermeister sicher.Die Anmeldung erfolgt online über www.herzogenaurach.de . Ansonsten sind in den Programmheften Anmeldezettel enthalten. Anmeldeschluss ist am Donnerstag, 12. Juli, um 18 Uhr. Danach erfolgt die Platzvergabe per Losverfahren.