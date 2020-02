LKR Erlangen-Höchstadt vor 10 Stunden

Da fliegt Spähne auf der Bühne: Theaterstück über Handwerk an Ritter-von-Spix-Schule - Warum ist das Handwerk so wichtig?

Was will ich einmal beruflich machen? Ausbildung oder Studium? Das sind Fragen, die sich Schüler irgendwann stellen müssen. Zimmerermeister Richard Betz will ihnen mit seinem Theaterstück Mut machen und die Begeisterung für's Handwerk wecken. Wie er auf die Idee kam, erzählt er im Interview.