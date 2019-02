Adelsdorfer CSU sorgt sich um Verkehrssicherheit

Insbesondere im Hinblick auf die geplante Erweiterung des Kindergartens "Regenbogen" beantragt die Gemeinderatsfraktion von CSU und Bürgerblock/Junge Bürger, in Abstimmung mit dem Staatlichen Bauamt Maßnahmen zur Erhöhung der Sicherheit zu ergreifen.

In seinem Schreiben an Bürgermeister Karsten Fischkal (FW) und den Gemeinderat bemängelt Fraktionsvorsitzender UWE Pöschl unter anderem, dass es bei beiden Haltestellen und Übergängen weder auf der einfahrenden noch auf der ausfahrenden Seite Hinweise für die Autofahrer gibt, dass ein Fußgängerüberweg kommt. Deshalb sollten in angemessenem Abstand Hinweisschilder angebracht werden, schlägt die CSU vor. Für den Übergang bei der Skateranlage sei langfristig eine Ampelanlage die beste Lösung.

Außerdem könnten auf der jeweiligen Einfahrtsseite solarbasierte Anzeigetafeln mit Hinweisen auf die gefahrene Geschwindigkeit ein Anstoß zur Einhaltung der erlaubten 50 km/h sein. Zusätzlich sollten in Abstimmung mit der Verkehrspolizei regelmäßig Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt werden, heißt es im Antrag weiter.

Die Tafel hängt schon

Bürgermeister Fischkal weist in einer ersten Stellungnahme zu dem Antrag darauf hin, dass die geforderte Anzeigetafel schon seit einiger Zeit angebracht sei. Auch Geschwindigkeitskontrollen gebe es in diesem Bereich immer wieder. Das Tempodisplay messe die Geschwindigkeiten und die Anzahl der Fahrzeuge. Bisher seien dort ortseinwärts (von der B 470 kommend) Geschwindigkeiten von 115 km/h und ortsauswärts von 90 km/h (in Richtung B 470) gemessen worden. Auch die Ampelanlage sei eine Forderung, mit der man sich schon häufiger beschäftigt habe. Vor diesem Hintergrund hat Fischkal den Antrag an das Staatliche Bauamt und an das Landratsamt weitergeleitet.