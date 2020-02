Bei den Medien ist der Erlanger Virologe Armin Ensser derzeit ein gefragter Mann. Alle Welt will von dem Experten wissen, was es mit dem Coronavirus auf sich hat, wie ein möglicher Verlauf aussehen kann und wie sich die Gefährdungslage darstellt. Der Experte stuft mögliche Gefahren für die Menschen als niedrig ein - zumindest zum jetzigen Zeitpunkt.

Herr Professor Ensser, Virologen und Tropenmediziner wechseln in ihren Aussagen zum Coronavirus zwischen Warnungen vor Pandemien und Gelassenheit. Wie gefährlich ist das Coronavirus denn nun wirklich für uns Deutsche?

Professor Armin Ensser: Wie gefährlich das Virus tatsächlich ist, wird sich in der nächsten Zeit zeigen. Für den Augenblick gehe ich von keiner sehr hohen Gefährdungsstufe aus.

Wird es Ihrer Meinung nach bald einen ersten Corona-Fall in Franken geben?

Ja, das glaube ich. Das Virus wird uns erreichen. Über kurz oder lang dürfte es zu ersten Krankheitsfällen kommen. Konkret könnte das in den nächsten drei bis vier Wochen der Fall sein.

Ist die Region darauf vorbereitet?

Ja, das sind wir. Wobei schon darauf hingewiesen werden sollte, dass die bisher im Land bekannt gewordenen Fälle alle einen eher milden Verlauf nehmen.

Es gibt Meldungen, wonach in einigen deutschen Apotheken die Schutzmasken ausverkauft sind. Wie kann ich mich als Privatperson wirklich schützen? Was sollte, was kann ich tun?

Die üblichen Schutzvorkehrungen reichen völlig aus. Das heißt, man sollte sich die Hände regelmäßig mit Seife waschen, Händeschütteln vermeiden und bei Hustenanfällen in die Armbeuge husten. Das Tragen eines Mundschutzes halte ich derzeit für übertrieben.