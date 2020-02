Coronavirus in Franken angekommen: Hat sich ein Mediziner angesteckt?

Erster Corona-Patient in Franken: Am Donnerstagabend (27. Februar 2020) teilte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums in München mit, dass ein Mann aus Mittelfranken am Coronavirus erkrankt ist. Wir haben in unserem Corona-Ticker bereits darüber berichtet. Er soll mit einem infizierten Italiener Kontakt gehabt haben. Wo genau, darüber will die Staatsregierung am Freitag um 13 Uhr in einer Pressekonferenz informieren.

Update, 28.02.2020, 11.10 Uhr: Staatsregierung tagt

Wie die Deutsche Presseagentur mitteilt, tagen seit 11 Uhr in der Staatskanzlei in München Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und mehrere Minister in einem eigens wegen der Lungenkrankheit Covid-19 einberufenen Kabinettsausschuss über die Lage im Freistaat und den anderen Bundesländern. An der Sitzung nehmen auch der Präsident des Robert Koch-Institutes (RKI), Lothar Wieler, und der Leiter des Bayerischen Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit, Andreas Zapf, teil.

Im Fokus der Sitzung steht unter anderem die Frage, wie der Freistaat auf eine möglicherweise bevorstehende Ausbreitung vorbereitet ist. Dabei geht es etwa um vorhandene Kapazitäten von geeigneten Quarantänebetten in Kliniken. Nachdem in mehreren Bundesländern neue Erkrankungen nachgewiesen wurden, sieht Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) Deutschland "am Beginn einer Corona-Epidemie".

Update, 28.02.2020, 10.45 Uhr: Gesundheitsamt prüft Kontaktpersonen - wo genau hat er sich angesteckt?

Auch das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) bestätigte am Abend die Infektion des Mannes. Das zuständige Gesundheitsamt habe begonnen, Kontaktpersonen des Mannes zu ermitteln. Auch hierzu sollen am Freitag Einzelheiten bekanntgegeben werden.

Hat sich ein Mediziner mit Corona infiziert?

Laut unbestätigten Informationen der Bildagentur News5 soll es sich bei dem in Mittelfranken erkranktem Mann um einen Mediziner aus Erlangen handeln. Er soll sich bei einem Kongress in München bei einem Italiener angesteckt. Zahlreiche Menschen, die seitdem mit ihm in Kontakt standen, stünden unter Quarantäne.